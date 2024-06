Allemagne - Hongrie : une nouvelle correction à venir ? Les infos du match

L'Allemagne vise un deuxième succès dans cet Euro 2024 face à la Hongrie dans ce groupe A après son festival face à l'Écosse lors du match d'ouverture (5-1).

Après un match d'ouverture impressionnant remporté face à l'Écosse (5-1), l'Allemagne peut confirmer son statut de l'un des favoris de l'Euro 2024 en cas de succès face à la Hongrie lors de la deuxième rencontre de la phase de poules. La Mannschaft a enchainé, toutes compétitions confondues, cinq matchs sans le moindre revers et aborde cette rencontre avec beaucoup de confiance mais aussi de méfiance. "C'est une équipe dangereuse en transitions. Ils ont deux attaquants très forts de la tête, ils sont très bons sur les phases arrêtées. On ne devra pas faire de fautes et leur donner des coups francs aux abords de notre surface", a assuré Julian Nagelsmann.

En face, la Hongrie doit se remettre à l'endroit après avoir concédé une défaite face à la Suisse lors de la première journée de la phase de groupes de l'Euro 2024 (1-3). Mais les Hongrois pourraient s'appuyer sur une bien meilleure deuxième période pour poser des problèmes à l'Allemagne. En cas de revers ce mercredi, les Hongrois pourraient déjà être aux portes de l'élimination. "On veut montrer qui on est. Ça ne veut pas dire qu'on gagnera ou qu'on fera match nul mais qu'on se battra sur chaque ballon. À la fin du match, on veut pouvoir quitter le terrain en se regardant dans les yeux", a déclaré le sélectionneur hongrois Marco Rossi.

A quelle heure débute le match Allemagne - Hongrie ?

Le match Allemagne - Hongrie débutera à 18h ce mercredi. Il se déroulera à la Stuttgart Arena de Stuttgart.

Sur quelle chaîne TV est diffusée Allemagne - Hongrie ?

Le match Allemagne - Hongrie sera diffusé sur Bein Sports 1. Il sera arbitré par le Néerlandais Danny Makkelie.

Quelle diffusion streaming pour le match Allemagne - Hongrie ?

La seule diffusion streaming qui retransmettra cet Allemagne - Hongrie sera MyCanal. Il faut disposer d'un abonnement pour pouvoir regarder la rencontre.

Quelles compostions probables pour Allemagne - Hongrie ?

On ne change pas une équipe qui gagne. C'est ce que devrait se dire Julian Nagelsmann qui devrait reconduire le onze qui s'est imposé face à l'Écosse lors du premier match de l'Euro 2024 (5-1). Le XI probable des Allemands : Neuer - Kimmich, Tah, Rudiger, Mittelstadt - Andrich, Kroos - Musiala, Gundogan, Wirtz - Havertz.

Marco Rossi devrait, encore une fois, s'appuyer sur son maitre à jouer, le joueur de Liverpool Dominik Szoboszlai. Le XI probable des Hongrois : Gulacsi - Orban, Lang, Szalai - Bolla, Nagy, Schafer, Kerkez - Sallai, Szoboszlai - Varga.

Quels sont les pronostics pour la rencontre Allemagne - Hongrie ?

Betclic : 1,25; 6,30; 11

Unibet : 1,25; 6,25; 11

Winamax : 1,27; 6; 10,50