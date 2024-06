Danemark - Angleterre : les Anglais, portés par Bellingham, vise le deux sur deux à l'Euro

L'Angleterre affronte le Danemark ce jeudi pour le compte de la deuxième journée de la phase de poules de l'Euro 2024.

Le Danemark a lâché deux points lors de son premier match de l'Euro 2024 face à la Slovénie (1-1) et doit mettre les bouchées doubles pour essayer d'accrocher un premier succès dans cette compétition. L'équipe de Kasper Hjulmand espère aussi prendre sa revanche sur ce remake de la demi-finale de l'Euro 2020 où les Anglais avaient réussi à arracher la qualification en prolongations (2-1).

Les Three Lions ont réussi leur entrée en lice dans cette compétition. Emmenés par un immense Jude Bellingham, les Anglais ont réussi à prendre la première place du groupe C après une victoire étriquée face à la Serbie (1-0). Pour autant, la bande de Gareth Southgate a souffert en deuxième période et devra certainement faire mieux pour prendre le meilleur sur le Danemark ce jeudi. En phase de poules de l'Euro, l'Angleterre n'a pas perdu depuis 2004.

A quelle heure débute le match Danemark - Angleterre ?

Le match Danemark - Angleterre débutera à 18h ce jeudi. Il se déroulera à la Frankfurt Arena de Francfort.

Sur quelle chaîne TV est diffusée Danemark - Angleterre ?

Bein Sports 1 diffusera ce match entre le Danemark - Angleterre. La rencontre sera arbitrée par le Portugais Artur Soares Dias.

Quelle diffusion streaming pour le match Danemark - Angleterre ?

La seule diffusion streaming disponible pour suivre ce Danemark - Angleterre sera MyCanal. Il faut disposer d'un abonnement pour suivre cette affiche.

Quelles compostions probables pour Danemark - Angleterre ?

Kasper Hjulmand a l'intégralité de son effectif à sa disposition. Le XI probable des Danois : Schmeichel - Christensen, Andersen, Vestergaard - Maehle, Hojbjerg, Delaney, Bah - Eriksen - Hojlund, Wind.

Gareth Southgate devra encore se passer de Luke Shaw pour cette deuxième rencontre de l'Euro 2024. Le sélectionneur anglais devrait s'appuyer encore sur sa pièce maîtresse Jude Bellingham. Le XI probable des Three Lions : Pickford - Walker, Stones, Guéhi, Trippier - Gallagher, Rice - Saka, Bellingham, Foden - Kane.

Quels sont les pronostics pour la rencontre Danemark - Angleterre ?

Betclic : 5,75; 3,70; 1,65

Winamax : 5,50; 3,65; 1,66

Unibet : 5,60; 3,62, 1,65