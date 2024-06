DIRECT. Danemark - Angleterre (Euro 2024) : les Anglais malmenés, suivez le match

Le milieu anglais profite du petit espace qui lui ai laissé pour prendre sa chance mais sa frappe est ralentie et finit dans les gants du portier danois. Ce dernier est tranquille depuis l'ouverture du score anglaise dans ce Danemark - Angleterre.

18:53 - Un 13e but pour Kane

Le premier but de ce Danemark - Angleterre a été inscrit par Harry Kane. Avec les Three Lions, en phase finale de compétitions majeures, c'est le 13e but de l'ancien avant-centre de Tottenham. Pour le moment, ça ne suffit pas au bonheur des Britanniques.