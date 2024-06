Qui est Wout Weghorst, le super remplaçant de Ronald Koeman ?

Le Supersub néerlandais Wout Weghorst devrait une nouvelle fois entrer en jeu contre la France ce vendredi et être une véritable menace pour la défense tricolore.

Son nom est rarement inscrit parmi les onze titulaires lors des rencontres des Pays-Bas. Avant-centre rugueux d'un mètre 97, Wout Weghorst a pris depuis plusieurs années la place de remplaçant à la pointe de l'attaque des Oranje, d'abord sous Louis van Gaal puis Ronald Koeman.

Pourtant, l'avant-centre de 31 ans ne semblait pas promis à une carrière internationale comme la sienne. Il débute en 2012 en seconde division hollandaise, avant de signer en 2014 en première division nationale. Il y passera quatre ans avant de rejoindre Wolfsburg en Allemagne et de connaitre ses premières sélections avec l'équipe nationale. Non sélectionné pour la Coupe du monde 2018, il est tout de même présent à l'Euro 2021.

Rappelé par Louis Van Gaal pour participer à la Coupe du monde 2022 à 29 ans, il marque notamment un doublé en sortant du banc en quart de finale contre l'Argentine afin d'accrocher la prolongation. Un rôle qui lui est désormais attitré avec la sélection, au point que lors des matchs de préparation pour cet Euro 2024 il ne figurait pas parmi les titulaires du match entre les Pays-Bas et le Canada, ce qui a passablement mécontenté le joueur du TSG Hoffenheim.

Le Supersub de la sélection néerlandaise a de nouveau récidivé lors du premier match des Pays-Bas dans cet Euro contre la Pologne. Entré en jeu à la 81e minute, Wout Weghorst a inscrit le but victorieux de son équipe moins de deux minutes plus tard, déviant son premier ballon touché dans le but. C'est désormais la quatrième fois dans une compétition internationale (Euro ou Coupe du monde) que Weghorst marque en sortant du banc avec les Pays-Bas. Cela fait de lui le meilleur buteur Hollandais à ce rôle.

Prêté ces deux dernières saisons par son club de Burnley, d'abord au Beşiktaş JK, puis à Manchester United et enfin à Hoffenheim cette saison, Wout Weghorst pourrait bien retourner dans le championnat néerlandais cet été, cette fois-ci chez un cador de l'Eredivise. L'Ajax Amsterdam espère en effet attirer l'attaquant de 31 ans à qui il ne reste qu'un an de contrat.