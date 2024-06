Suisse - Allemagne : Nagelsmann fait un choix très osé

Pour la dernière journée du groupe A, l'Allemagne, pays hôte de l'Euro 2024, affronte la Suisse à Francfort, en ce dimanche 23 juin. La place de leader est en jeu.

Auréolée d'un parcours parfait avec déjà deux succès face à l'Écosse et la Hongrie, l'Allemagne est déjà qualifiée pour les huitièmes de finale de son Euro 2024. Face à la Suisse, qui cumule quatre points (succès face à la Hongrie et nul contre l'Écosse), le vainqueur aura, peu importe les autres résultats, le trône du groupe A.

Face à la presse, Julian Nagelsmann a rappelé ce fort enjeu, alors que l'Allemagne s'apprête à croiser avec un groupe B très relevé avec les présences de l'Italie, l'Espagne voire la Croatie. "Un adversaire préféré au tour suivant ? On doit jouer un troisième match de groupe. On veut terminer à la première place, c'est important de gagner chaque match. Ensuite, on verra. On ne peut pas influencer les résultats des autres groupes, donc on verra ce qui arrive." Ainsi, le sélectionneur germanique ne devrait pas procéder à de fortes rotations pour ce choc.

Pas encore certaine d'être qualifiée au prochaine tour, la Suisse de Murat Yakin avance avec prudence dans l'optique de valider au moins un match nul pour sécuriser un ticket pour les huitièmes de finale. "Nous avons fait un pas important vers la qualification face à l'Écosse. Il reste un match à jouer. Le fait de ne pas devoir le gagner à tout prix est, bien sûr, rassurant. Je suis convaincu que nous aurons nos chances contre l'Allemagne."

Dans le cadre de la dernière journée du groupe A, à Francfort, l’Allemagne, pays hôte de l’Euro 2024, défie la Suisse. Le coup d’envoi de ce choc sera donné à 21h00.

Vous aurez deux choix pour suivre ce Suisse - Allemagne. Cette affiche sera diffusée par beIN Sports 1 et M6.

Pour suivre Suisse - Allemagne en streaming sur votre smartphone, ordinateur ou tablette vous aurez deux choix. Celui de souscrire à un abonnement 100% digital à BeIN SPORTS CONNECT ce qui vous permettra de rejoindre beIN Sports 1. Vous pouvez vous inscrire gratuitement à 6play.fr pour accéder à M6.

La composition probable de la Nati pour ce Suisse - Allemagne : Sommer - Schar, Akanji, Rodriguez - Widmer, Xhaka, Freuler, Ndoye - Aebischer, Vargas - Duah (ou Embolo).

La composition probable de la Die Mannschaft pour ce Suisse - Allemagne : Neuer - Kimmich, Tah, Rüdiger, Mittelstädt - Andrich (ou Gross), Kroos - Musiala, Gündogan, Wirtz - Havertz (ou Füllkrug).