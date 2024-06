Belgique - Roumanie : les diables rouges dos au mur

Amorphes et sans idées face à la Slovaquie, la Belgique se retrouve dans le dur avant d'affronter la surprenante Roumanie lors de la 2ème journée. La victoire est impérative pour ne pas compromettre définitivement ses chances de qualification au deuxième tour.

Toujours placée dans un grand tournoi, jamais gagnante, la sélection Belge risque donc, de ne pas voir les huitièmes de finale en cas de défaite ce soir face aux surprenants Roumains. La faute à ce faux pas subi face à la Slovaquie, que les médias locaux ont sans cesse rabâcher au sélectionneur Domenico Tedesco durant la semaine. Certes, la situation comptable est inquiétante mais paradoxalement l'atmosphère qui a régné dans le camp d'entraînement des diables rouges les derniers jours était sereine avec un mélange d'optimisme et de détermination. A l'image de l'état d'esprit du coach italien qui ne se voit pas trébucher deux fois de suite "Nous sommes toujours maîtres de notre destin en ce qui concerne la qualification pour le prochain tour, nous avons encore les choses entre nos mains. À mon avis, nous sommes toujours la meilleure équipe du groupe. Ce n'est pas le début que nous avions imaginé ou espéré, mais nous devons essayer de rester positifs et de ne pas être trop dramatiques" a souligné Tedesco hier en conférence de presse.

Retour de plusieurs cadres

Le retour attendu de plusieurs cadres de l'équipes, comme Arthur Theate et Jan Vertonghen (37 ans, 154 sélections et capitaine) en défense ainsi que de Tielemans dans l'entre-jeu, a contribué a cette sérénité des partenaires de Kevin de Bruyne. L'équipe qui commencera le match ce soir sera assez différente de celle qui a débuté face aux Slovaques (Carrasco, Debast et Mangala devront retrouver eux le banc des remplaçants), pour cette raison, il ne fallait pas s'attarder trop sur cet échec inaugural. Cependant, l'optimisme et la confiance des Belges n'occulteront pas le fait que plus aucune marge d'erreur ne leur est permise.

En face, la Roumanie, brillante et solide face à l'Ukraine (3-0) a réveillé chez beaucoup d'amateurs de football d'antan, les souvenirs de l'épopée 1994 lors de la Coupe du Monde US où les partenaires de Gheorghe Hagi ont atteint les quarts de finale. Un parcours de rêve qui a déjoué tous les pronostics à l'époque. Or, l'entraîneur Edward Iordanescu, fils du sélectionneur de l'époque Angel, ne veut pas rentrer dans cette comparaison de génération malgré plusieurs points communs. Il s'est très vite projeté sur le ce deuxième duel face au favori du groupe.

La Roumanie veut surfer sur la vague du succès

Pour Iordanescu, un deuxième succès est à portée de vue et si ses protégés ont été si brillants (principalement en attaque) face aux Ukrainiens , ils peuvent l'être encore face à la Belgique " N'oubliez pas, nous avons déjà des points en poche . Nous surfons sur cette vague !" a déclaré le coach roumain, il s'est par la suite adressé directement à ces joueurs "Vous êtes tous de bons joueurs, vous êtes des joueurs qui peuvent briser le moule ; Vous pouvez le faire! Allons les chercher ! Faisons encore ça, Roumanie !". L'optimisme ne manque pas non plus du côté des Carpates, même si le faible taux de possession de ballon constaté lors du premier match (29%) risque d'être rédhibitoire ce soir s'il se répète. Iordanescu devrait néanmoins reconduire le même onze titulaire avec Denis Dragus seul en pointe de l'attaque.

Les compos probables

La compo probable de la Belgique: Casteels (G) - Castagne, Faes, Vertonghen, Theate - Tielemans, Onana, De Bruyne, Doku - Lukaku, Bakayoko

La compo probable de la Roumanie: Niță - Rațiu, Burcă, Drăgușin, Bancu - R. Marin, M. Marin, Stanciu, Man, Coman - Dragus

Quelle diffusion streaming pour le match Belgique - Roumanie ?

Pour suivre Belgique - Roumanie en streaming sur votre smartphone, ordinateur ou tablette vous aurez un seul choix. Celui de souscrire à un abonnement 100% digital à BeIN SPORTS CONNECT ce qui vous permettra de rejoindre beIN Sports 1.

Sur quelle chaîne TV est diffusée Belgique - Roumanie ?

Vous aurez un seul et unique choix pour voir ce Belgique - Roumanie. Cette affiche sera diffusée par beIN Sports 1. La chaîne diffuse d'ailleurs l'intégralité des rencontres de l'Euro 2024.

A quelle heure commencera le match?

La rencontre qui se déroulera au stade de Cologne, débutera à 21h. Elle sera dirigée par le Polonais Szymon Marciniak, l'arbitre qui a dirigé la finale de la Coupe du Monde 2022.

