Croatie - Italie : terrible coup dur pour la Squadra Azzurra !

Touché à un mollet après un coup reçu contre l'Espagne, Federico Dimarco est forfait pour le dernier match de poules face à la Croatie. Les deux nations jouent gros et peuvent encore se qualifier pour les huitièmes de finale de l'Euro 2024.

Ce lundi soir, la Croatie défie l'Italie pour une place en huitièmes de finale de l'Euro 2024. Une affiche alléchante entre le dernier finaliste de la compétition et le demi-finaliste des deux dernières Coupes du monde.

La victoire impérative

Face à l'Italie, la Croatie est obligée de l'emporter si elle veut voir les huitièmes de finale de l'Euro 2024. Un scénario connu par Zlatko Dalic : "On connaît la situation : si on ne bat pas l'Italie, c'est l'élimination à la fin de ce match, sans prolongation possible. On doit donc prendre trois points pour continuer dans cet Euro. On n'a pas envie de rentrer à la maison si vite. Ce sera un match historique". Privé de son défenseur Vida, le sélectionneur pourra compter sur d'autres cadres. Dans cette poule de la mort, l'entraîneur a confié ressentir la pression du résultat : "Oui, car on doit passer cette phase de groupes, pour les fans qui viendront encore nous soutenir à Leipzig et pour le pays. On s'attend à une équipe d'Italie agressive, mais je crois en mes joueurs, en leur capacité à jouer notre jeu, à bien jouer ce type de matches et à revenir à notre objectif premier : passer cette phase de groupes. Cela fait des années que nous jouons des matches historiques. Parce que pour nous, chaque match est historique."

Se remettre dans le bon sens

Après une victoire inaugurale face à l'Albanie, l'Italie s'est inclinée dans une affiche alléchante face à l'Espagne. Une contre-performance qui place la Squadra Azzurra à la deuxième place de la poule derrière la sélection espagnole. Face à la Croatie, les Italiens espèrent valider leurs occasions et décrocher un billet pour les huitièmes de finale. Pour cette affiche importante, Luciano Spaletti sera privé de Federico Dimarco, touché à un mollet après avoir reçu un coup contre l'Espagne. Le latéral gauche forfait. En conférence de presse, le sélectionneur a réaffirmé sa confiance envers son groupe : "J'ai choisi des joueurs forts, je suis allé les voir dans leur club, tous, je leur ai parlé et j'ai vu leur envie de participer et leur envie d'y être. Cette envie doit se traduire sur ce genre de matche, il faut être prêt. Quand tu joues en sélection, ce sont des situations qui peuvent t'arriver. J'ai vu des comportements qui me plaisent, ces derniers jours".

Le sélectionneur italien a également annoncé en conférence de presse qu'il procéderait à quelques changements : "Après un match comme ça, l'idée est de changer quelque chose. J'ai sans doute eu tort de ne pas changer avant, mais je l'avais trouvée belle, cette équipe, sur le premier match et cela me semblait un risque de changer quelque chose. Maintenant que l'on a vu la fatigue, on va changer des choses, oui".

À quelle heure débute Croatie - Italie ?

Le coup d'envoi du match de l'Euro 2024 opposant la Croatie à l'Italie est prévu lundi 24 juin à 21h00 à la Red Bull Arena de Leipzig (Allemagne). Le Néerlandais Danny Makkelie sera l'arbitre de ce choc.

Sur quelle chaîne regarder Croatie - Italie ?

Détenteur des droits TV de l'Euro 2024, BeIn Sports 1 diffusera l'affiche entre les Croates et les Italiens. La rencontre sera également retransmise en clair sur TF1.

Comment suivre Croatie - Italie en streaming ?



Si vous souhaitez regarder le match de poules de l'Euro 2024 entre la Squadra Azzurra et les Croates sur votre ordinateur, smartphone ou tablette, vous devez souscrire à un abonnement sur MyCanal ou sur le site BeIn Sports. Vous pouvez également vous créer un compte sur TF1+.

Quelles sont les compositions probables de Croatie - Italie ?

Croatie : Livakovic (G) - Stanisic, Sutalo, Gvardiol, Perisic - Modric, Sucic, Kovacic - Pasalic, Budimir, Kramaric.

Italie : Donnarumma (G) - Darmian, Bastoni, Calafiori, Dimarco - Cristante, Barella - Chiesa, Pellegrini, Zaccagni - Retegui.

