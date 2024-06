EURO 2024. Croatie - Italie : suivez le match en direct

Choc en vue ce soir dans le groupe B de l'Euro 2024. Championne d'Europe en titre, la Squadra Azzurra défie la Croatie pour une place en huitièmes de finale dans un match de la peur. Suivez le match en direct.

En direct

21:02 - Le ballon monopolisé Depuis le coup d'envoi, les Croates gardent le cuir et privent les Italiens de la possession.

21:00 - C'est parti ! Andrej Kramaric donne le coup d'envoi et c'est parti pour 90 minutes !

20:59 - Engagement pour la Croatie Après le toss, les Croates donneront le coup d'envoi de cette affiche de gala entre la Croatie et l'Italie.

20:54 - Entrée des joueurs Les 22 acteurs de la rencontre pénètrent sur la pelouse de la Red Bull Arena de Leipzig.

20:50 - Le cinq à la suite pour l'Italie ? En cas de qualification pour les huitièmes de finale de l'Euro 2024, l'Italie a l'occasion de rejoindre la phase à élimination directe d'un championnat d'Europe pour la cinquième fois de suite.

20:40 - La liste des remplaçants Voici la liste des joueurs croates et italiens qui débuteront sur le banc : Croatie : Baturina, Budimir, Erlic, Ivanusec, Ivusic, Juranovic, Labrovic, Majer, Pasalic, Perisic, Petkovic, Pjaca, Sosa, Vida

Italie : Bellanova, Buongiorno, Cambiaso, Chiesa, Cristante, El Shaarawy, Fagioli, Folorunsho, Frattesi, Gatti, Mancini, Meret, Scamacca, Vicario, Zaccagni

20:35 - Se remettre la tête à l'endroit Après un match renversant remporté face à l'Albanie, la Squadra Azzurra s'est inclinée face à l'Espagne après une mauvaise prestation de la part des joueurs italiens. Si Luciano Spaletti a concocté plusieurs surprises dans son onze comme la non-titularisation de Chiesa, le sélectionneur transalpin l'avait annoncé en conférence de presse : "Après un match comme ça, l'idée est de changer quelque chose. J'ai sans doute eu tort de ne pas changer avant, mais je l'avais trouvée belle, cette équipe, sur le premier match et cela me semblait un risque de changer quelque chose. Maintenant que l'on a vu la fatigue, on va changer des choses, oui".

20:25 - Un Néerlandais au sifflet Danny Makkelie sera l'arbitre de l'affiche Croatie - Italie. Le Néerlandais sera assisté par ses compatriotes Hessel Steegstra, Jan de Vries et Serdar Gözübüyük comme quatrième arbitre. Rob Dieperink sera chargé de la vidéo.

20:20 - Dalic : "Chaque match est historique" Dans cette poule de la mort, l'entraîneur a confié ressentir la pression du résultat : "Oui, car on doit passer cette phase de groupes, pour les fans qui viendront encore nous soutenir à Leipzig et pour le pays. On s'attend à une équipe d'Italie agressive, mais je crois en mes joueurs, en leur capacité à jouer notre jeu, à bien jouer ce type de matches et à revenir à notre objectif premier : passer cette phase de groupes. Cela fait des années que nous jouons des matches historiques. Parce que pour nous, chaque match est historique."

20:15 - Les Croates condamnés à l'exploit Dernière de la poule, la Croatie n'a pas le choix ce soir ! Les joueurs de Zlatko Dalic doivent absolument s'imposer pour terminer devant l'Italie au classement et ravir la deuxième place derrière la Roja. "On connaît la situation : si on ne bat pas l'Italie, c'est l'élimination à la fin de ce match, sans prolongation possible. On doit donc prendre trois points pour continuer dans cet Euro. On n'a pas envie de rentrer à la maison si vite. Ce sera un match historique", a déclaré le sélectionneur croate.

20:10 - Le classement du groupe B Après les deux premières journées, l'Espagne est première du groupe B devant l'Italie. Voici le classement de la poule B : Espagne : 6 points (+4) Italie : 3 points (0) Albanie : 1 point (-1) Croatie : 1 point (-3)

20:07 - La composition croate Pour ce match important, Zlatko Daily décide de faire confiance à ses cadres, Mateo Kovacic, Luka Modric et Marcelo Brozovic. Voici le onze croate : Livakovic (G) - Stanisic, Sutalo, Pongracic, Gvardiol - Modric, Brozovic, Kovacic - Sucic, Pasalic, Kramaric.

20:05 - Sur quelle chaîne regarder Croatie - Italie ? Détenteur des droits TV de l'Euro 2024, BeIN Sports 1 diffusera l'affiche entre les Croates et les Italiens. La rencontre sera également retransmise en clair sur TF1.

20:02 - Chiesa sur le banc, le onze italien Pour cette affiche face à la Croatie, Luciano Spaletti pourra finalement compter sur Federico Dimarco. Le latéral gauche est très incertain après un coup reçu au mollet face à l'Espagne. Sur le front de l'attaque italienne, Federico Chiesa débutera sur le banc à la surprise générale, remplacé par Raspadori. Voici le onze de la Squadra Azzurra : Donnarumma (G) - Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Darmian - Jorginho, Barella - Raspadori, Pellegrini, Dimarco - Retegui.