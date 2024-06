EURO 2024. Angleterre - Slovénie : suivez le match en direct

Face à la Slovénie, l'Angleterre cherche à sécuriser sa première place dans le groupe C mais aussi à se rassurer après un début d'Euro 2024 mitigé. Suivez le match en direct commenté.

En direct

21:00 - C'est parti entre l'Angleterre et la Slovénie ! M. Turpin siffle le coup d'envoi de la rencontre entre l'Angleterre et la Slovénie dans ce groupe C de l'Euro 2024 ! Les Anglais engagent dans cette première période.

20:57 - Place au "God save the King" Après l'hymne slovène, place maintenant à l'hymne anglais à Cologne, "God save the King". Le coup d'envoi va être donné dans quelques instants.

20:54 - Les joueurs pénètrent sur la pelouse Les Anglais et les Slovènes pénètrent sur la pelouse du stade de Cologne dans une belle soirée d'été. Le coup d'envoi sera donné juste après les hymnes des deux pays !

20:50 - La Slovénie veut faire mieux qu'en 2000 Jeune nation créée au début des années 90, la Slovénie ne participe qu'au deuxième Euro de son histoire. En 2000, elle avait terminé dernière de sa poule avec deux points glanés en trois matchs, dans une poule composée de l'Espagne, de la Yougoslavie et de la Norvège. La sélection slovène n'a jamais dépassé le cap du premier tour lors de ses deux participations à la Coupe du monde non plus (en 2002 et 2010).

20:45 - Angleterre-Southgate: "Il y aura toujours des bruits à l'extérieur" Face aux critiques venus d'Angleterre, le sélectionneur Gareth Southgate a pris pour habitude de ne pas les écouter. Ce qu'il fait une fois encore, durant cet Euro 2024 qui devrait être son dernier à la tête des "Three Lions", même s'il a reconnu que son équipe pourrait être meilleure: "L'ambiance est très bonne dans le groupe. On sait que dans le monde dans lequel on vit, il y aura toujours des bruits à l’extérieur. Mais ça ne doit pas nous toucher, a-t-il expliqué en conférence de presse. Ce qui compte, c’est en interne, ce qu’il se passe sur le terrain, ce qu’on veut améliorer, ensemble. On se concentre sur nos performances. Les résultats obtenus jusqu’ici nous ont quasiment permis d’atteindre le tour suivant, et maintenant la question est de savoir si on va finir en tête du groupe ou non. Mais, bien sûr, on aimerait jouer à un meilleur niveau."

20:40 - Le classement de la poule C À quelques minutes du coup d'envoi des deux derniers matchs de la poule C (Angleterre-Slovénie et Danemark-Serbie), voici l'état actuel du classement de ce groupe : Angleterre - 4 points (+1) Danemark - 2 points (0) Slovénie - 2 points (0) Serbie - 1 point (-1)

20:35 - La Slovénie se doit de l'emporter Du côté de la Slovénie, tout est encore possible, puisque les coéquipiers de Benjamin Sesko peuvent encore terminer aux quatre places de ce groupe C. En cas de succès, la Slovénie peut terminer première si le Danemark ne gagne pas ou si les Slovènes terminent avec une meilleure différence de buts (ou un plus grand nombre de buts marqués en cas d'égalité parfaite). En cas de match nul dans les deux matchs, c'est le nombre de buts marqués qui pourrait départager le Danemark et la Slovénie pour la deuxième place.

20:30 - L'Angleterre veut la première place Pour terminer à la première place de la poule C et ainsi viser un adversaire plus abordable lors des huitièmes de finale de l'Euro 2024, l'Angleterre n'a besoin que d'un point ce soir face à la Slovénie pour s'assurer une place parmi les deux premiers, mais seulement si le Danemark ne bat pas la Serbie. Une victoire assurerait aux Anglais la tête du groupe et un match face à l'un des meilleurs troisièmes des groupes D, E et F. En cas de deuxième place, l'Angleterre jouerait contre... l'Allemagne pour un choc immense dès les huitièmes de finale.

20:25 - Slovénie: Le sélectionneur Kek dans la continuité Du côté de la Slovénie, le sélectionneur Matjaž Kek a choisi de reconduire son 4-4-2 habituel. Il n'y aucun changement par rapport au dernier match face à la Serbie (1-1). Le onze de départ de la Slovénie: Oblak - Karničnik, Drkušić, Bijol, Janža - Stojanović, Elšnik, Čerin, Mlakar - Šporar, Šeško.

20:20 - Angleterre: Southgate fait des changements Pour cette rencontre décisive, Gareth Southgate n'a pas décidé d'effectuer beaucoup de changements pour tenter de relancer le jeu de son équipe. Trippier, incertain, tient sa place à gauche de la défense. Seul Gallagher remplace Alexander-Arnold au milieu. Pour le reste, c'est du grand classique. Le onze de départ de l'Angleterre: Pickford - Walker, Stones, Guehi, Trippier - Gallagher, Rice - Saka, Bellingham, Foden - Kane.

20:15 - Les Anglais critiqués outre-Manche Les "Three Lions" sont très critiqués par la presse anglaise depuis le début du tournoi après ces deux ternes prestations. Le consultant très connu Gary Lineker, ancien international anglais des années 1980, a même qualifié le jeu de l'équipe durant ses deux premiers matches de l'Euro de... "merdique". Venu répondre aux critiques en conférence de presse, Harry Kane a déploré ces attaques mais a reconnu les manques de son équipe. "Je ne pense pas que nous ayons bien joué contre le Danemark, a reconnu le buteur du FC Bayern. Nous avons été en dessous de ce que nous savons faire. (...) Nous sommes déjà passés par là. Nous avons beaucoup d'expérience... C'est le moment d'essayer de s'améliorer."

20:10 - L'Angleterre sous pression Annoncée comme la grande favorite de cet Euro 2024, l'Angleterre n'a pas vraiment fait une grosse impression lors de ses deux premières rencontres face à la Serbie (1-0) puis face au Danemark (1-1). Souvent mis en difficulté dans le jeu, les Anglais occupent néanmoins la première place du groupe C (devant le Danemark, la Slovénie et la Serbie) avec quatre points et sont déjà assurés de la qualification pour les huitièmes de finale. Sauf qu'ils peuvent encore terminer à la 3e place de la poule, comme à la première en cas de succès ce soir.

20:05 - M. Turpin au sifflet Pour cette rencontre entre l'Angleterre et la Slovénie, c'est le Français Clément Turpin qui sera au sifflet, accompagné de ses adjoints Nicolas Danos et Benjamin Pages. Jérôme Brisard sera lui chargé du VAR.