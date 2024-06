EURO 2024. Pays Bas - Autriche : Les Autrichiens surprenants, le match en direct

Le coach néerlandais essaye de réveiller ses troupes ne incorporant Van de Ven et Wijnaldum à la place de Ake et Reijnders

Ralf Rangnick effectue trois changements en même temps, entrées de Laimer, Querfeld et Baumgartner à la place de Wimmer et Grillitch, Schmid

But de Schmid pour l'Autriche. Très belle tête de milieu autrichien après un service en retrait de Grilitsch dans la surface. Le ballon est légèrement dévié par De Vrij avant de finir sa course dans les filets.

Le défenseur Hollandais dévie de la tête un coup franc de Depay, mais il manque d'application. Le ballon sort en six mètres. Ca va beaucoup mieux du côté des Néerlandais, les hommes de Koeman jouent aussi beaucoup plus haut

Le défenseur de Liverpool se montre rugueux en prenant le dessus sur Arnautovic. L'Autrichien piétine et semble souffrir de cette intervention

Un contre parfaitement mené par Xavi Simons débouche sur une passe à Gakpo sur le côté gauche. Le plat du pied de ce dernier est imparable et ne laisse aucune chance à Pentz. Un but partout, la Hollande revient dans le match.

Début de seconde période. Pas de changements à la pause, on repart avec les mêmes acteurs.

Coup de sifflet de l'arbitre, l'Autriche a été beaucoup plus entreprenante dans cette première période. L'équipe de Rangnick domine les Hollandais dans les duels, et se montre plus créative dans le jeu. Les Pays-Bas doivent montrer un meilleur visage pour espérer de revenir au score.