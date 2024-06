EURO 2024. Géorgie - Portugal : la Seleção déjoue, le match en direct

La Géorgie réussit pour l'instant le match parfait jusqu'à présent face aux Portugais. Les joueurs de Willy Sagnol ont marqué dès la deuxième minute de jeu sur leur première opportunité, grâce à Kvaratskhelia, et parviennent depuis à repousser les assauts du Portugal, même si le danger se rapproche à chaque minute qui passe. Il faudra encore tenir pour arracher ce succès.

M. Schärer renvoie les 22 acteurs aux vestiaires à Gelsenkirchen ! La Géorgie, grâce à un but inscrit en tout début de match par Kvaratskhelia (2e), mène face au Portugal (1-0).

L'arbitre suisse accorde deux minutes de temps additionnel dans cette première période entre la Géorgie et le Portugal, à Gelsenkirchen.

Pedro Neto écope un carton jaune pour une simulation à l'entrée de la surface et fait mine de ne pas comprendre, mais cette décision est la bonne. Cristiano Ronaldo a beau râler, rien n'y fait.

Kvaratskhelia peut reprendre sa place après avoir repris ses esprits et l'intervention des soigneurs géorgiens. Le jeu reprend dans cette fin de première période.

Danilo Pereira a envoyé son coude dans le visage de Kvaratskhelia sans faire exprès au milieu du terrain. Le numéro 7 géorgien reste au sol et le jeu est interrompu.

21:36 - Le coup franc de Kvaratskhelia !

Après un raid solitaire magnifique, Kvaratskhelia obtient un coup franc excentré à gauche. Un coup franc dont il se charge et qu'il enroule parfaitement au deuxième poteau mais aucune de ses coéquipiers ne parvient à dévier le ballon dans le but portugais. C'est passé tout près et Costa n'avait pas bougé...