Pourquoi le penalty de Lewandowski a été retiré après l'arrêt de Maignan ?

Le penalty, arrêté dans un premier temps, a finalement été retiré, voici pourquoi.

Que c'est cruel pour l'équipe de France et Mike Maignan. Sur une faute d'Upamecano, la Pologne a obtenu un penalty à la 78e minute de jeu. Dans un premier temps, Robert Lewandowski, qui a fait plusieurs arrêts dans sa course, a vu son tir au but stoppé par Mike Maignan.

Problème, le gardien numéro 1 des Bleus et de l'AC Milan, n'est pas resté sur sa ligne de but avant de plonger. Une règle stricte qui oblige l'arbitre à faire retirer le penalty de l'attaquant du FC Barcelone. Malheureusement, même si les deux ont décidé de choisir le même côté, Robert Lewandowski a cette fois égalisé.

La règle exacte : Le (la) gardien (ne) a désormais le droit de n'avoir qu'un pied touchant la ligne de but (ou, en cas de saut, en alignement avec la ligne de but) lorsque le penalty est tiré. " Une décision prise dans ce sens car " il est plus facile de déterminer si les deux pieds ne sont pas sur la ligne ". De plus, " comme le tireur peut temporiser sa course, il est raisonnable que le (la) gardien (ne) puisse faire un pas en avant. "