EURO 2024. France - Belgique : SOS d'une efficacité en détresse, le match en direct

Le défenseur français a le dernier mot dans le duel face à Romelu Lukaku qui cherchait à se retourner dos au but.

Après 45 minutes peu attrayantes, ce France - Belgique reprend à Düsseldorf sous l'impulsion de l'arbitre Glenn Nyberg. Les Bleus ont 45 minutes pour rejoindre les quarts de finale de l'Euro 2024 sinon il faudra passer par les prolongations et éventuellement une séance de tirs au but.

18:55 - Un match tristounet

C'est certainement l'un des huitièmes de finale les plus soporifiques après 45 minutes. Ce France - Belgique manque clairement d'intensité. Les Bleus ont, certes, la possession mais ne parviennent pas à se créer beaucoup d'occasion. On attend beaucoup mieux dans le second acte.