La raison très étonnante de l'absence de Thibaut Courtois à l'Euro

Le gardien de la Belgique n'est pas présent à l'Euro et la raison est assez étonnante

Il est considéré comme l'un des meilleurs gardiens au monde et une chose est sûre, ne pas avoir Thibaut Courtois dans son équipe, est un gros manque. Pourtant, la Belgique a décidé de se passer du portier du Real Madrid. La raison ? Un conflit avec son entraîneur de la sélection belge.

Pourtant, "officiellement", Thibaut Courtois estime ne pas être à 100% après avoir été absent de nombreux mois (depuis août dernier) à la suite de deux blessures aux genoux, et a préféré préparer au mieux la saison prochaine en faisant l'impasse, donc, sur l'Euro 2024.

La vraie raison est bien différente et provient du "brassard-gate". En juin 2023, Courtois avait mal vécu de ne pas être désigné capitaine, en l'absence de Kevin De Bruyne, lors d'un match face à l'Autriche, le 100e en sélection pour le portier flamand. Romelu Lukaku lui avait été préféré, Courtois décidant alors de claquer la porte de la sélection quelques jours plus tard, avant un match face à l'Estonie. "Un hommage était prévu pour ma centième sélection. C'est le moment où, en tant que fédération et entraîneur, vous pouvez faire un beau geste envers un gardien qui a beaucoup fait pour votre pays (...) Quand il a dit que Romelu était capitaine contre l'Autriche et que j'étais capitaine contre l'Estonie, quelque chose s'est brisé en moi", a lancé le gardien à l'époque.

Quoi qu'il arrive, son absence fait le bonheur des Bleus. eJe suis content qu'ils se soient embrouillés avec le sélectionneur. Enfin, je ne sais pas (rires). Il s'est passé quoi ? Tu m'expliqueras après (à un journaliste belge). Je suis content qu'il ne soit pas là, c'est un grand gardien, il arrête tout" a notamment lancé Eduardo Camavinga.