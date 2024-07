Euro 2024 : "Je parlerai plus tard", pourquoi Cristiano Ronaldo a fondu en larmes ?

Cristiano Ronaldo a loupé un penalty face à la Slovénie et a fondu en larmes juste après de façon inexpliquée.

Le Portugal est qualifié pour les quarts de finale de l'Euro 2024 et retrouvera l'équipe de France. Un match qui sent la poudre dans une revanche de la finale de l'Euro 2016. Mais pour se qualifier, les Portugais ont du batailler pour éliminer une vaillante équipe de Slovénie.

Le capitaine du Portugal, Cristiano Ronaldo, n'a pas forcément été à la hauteur de l'évènement et a même complétement fondu en larmes après avoir loupé son penalty face à Oblak, considéré comme le ou l'un des meilleurs gardiens au monde. La raison des larmes n'est forcément connue et la star a lancé un message étonnant. "J'aurais pu donner un avantage à la Seleção, je n'ai pas pu. Pendant l'année je n'ai pas raté une seule fois et, quand j'en avais le plus besoin, Oblak a sauvé. C'est un sentiment de tristesse et de joie à la fois, mais le plus important c'est la qualification, l'équipe l'a méritée (...) Même les gens les plus forts ont leurs jours, j'étais déprimé et j'étais triste parce que l'équipe en avait besoin… Je ne peux pas, j'en parlerai plus tard, je parlerai plus tard".