EURO 2024. France - Portugal : des Bleus timides et inefficaces, le match en direct

L'équipe de France affronte le Portugal pour rejoindre les demi-finales de l'Euro 2024.

En direct

22:04 - Un centre pour personne Côté gauche, Bernardo Silva profite de l'appui de Leao pour déclenche un centre en cloche dans la surface. Seul Cristiano Ronaldo est là et le ballon est remis de la poitrine par Théo Hernandez à Maignan.

22:03 - Aucun changement à la pause Didier Deschamps n'a opéré aucun changement à la pause, pas plus que Roberto Martinez côté portugais.

22:02 - Reprise à Hambourg Cristiano Ronaldo et Bernardo Silva lancent la seconde période en faveur du Portugal. Tout reste à faire dans ce quart de finale de l'Euro 2024 où aucun but n'a encore été marqué.

21:46 - Une période fermée (0-0) Au terme d'une première période équilibrée, la France et le Portugal regagnent les vestiaires sur un score nul et vierge (0-0). Très prudentes, les deux équipes ont attaqué avec le frein à main, ne poussant pas complètement les coups de peur d'être contrées. Les Bleus n'ont réussi à se montrer dangereux que sur des frappes lointaines à l'image de Théo Hernandez. Côté portugais, il aura manqué de précision à Bruno Fernandes sur coup franc pour inquiéter Maignan. Tout reste à faire à Hambourg.

21:45 - Vitinha manque de justesse Trouvé entre les lignes à gauche de la surface, Bruno Fernandes joue en retrait sur Vitinha et propose une course vers le but. Le Parisien veut piquer son ballon au-dessus pour le rendre à son partenaire mais sa passe lui échappe et file dans les pieds français.

21:42 - Bruno Fernandes rate le cadre Légèrement décalé sur la gauche, à 25 m, Bruno Fernandes prend ses responsabilités et enroule du droit. Son ballon passe au-dessus du mur mais ne retombe pas et passe au-dessus du but gardé par Maignan.

21:41 - Kolo Muani commet la faute à 25 m Nuno Mendes gratte le ballon à 25 m du but français. En voulant stopper l'action portugaise, Kolo Muani laisse traîner le pied et accroche Vitinha, commettant la faute. Coup franc dangereux à venir pour le Portugal.

21:40 - Trop haut pour Leao Bernardo Silva propose à Cancelo un appel dans le dos de Théo Hernandez. Le Mancunien est servi et a le temps de piquer son ballon au second poteau. Il pensait trouver Leao mais ce dernier avait fait l'appel dans l'axe en se rapprochant. Résultat, le ballon lui passe largement au-dessus et la France peut souffler.

21:37 - Saliba coince Bernardo Silva Vitinha trouve une superbe ligne de passe dans la surface française à droite. C'est pour Bernardo Silva mais le Mancunien se fait serrer par Saliba qui lui enlève le ballon avec autorité.

21:34 - Dans l'entonnoir Les Français sont concentrés dans l'axe où la défense portugaise est dense. En voulant écarter à droite, Camavinga met le ballon trop loin de Griezmann qui avait amorcé un appel pour écarter le jeu.

21:33 - Cancelo écarte de la tête Antoine Griezmann coupe le contre de Théo Hernandez pour poser le jeu. Il sert à droite Koundé qui enroule à la fin un centre au-delà du second poteau. C'est pour Mbappé mais Joao Cancelo veille et prolonge de la tête pour empêcher le Français de se montrer dangereux.

21:31 - La superbe défense de Pepe Sur une passe verticale, Mbappé joue en une touche dans l'axe pour Kolo Muani. Ce dernier feinte et crochète à droite mais Pepe s'accroche et avec son corps parvient à prendre la position et à déposséder l'attaquant français du ballon.

21:28 - Les Bleus en transition Les Français tentent de surprendre les Portugais en contre. Kanté envoie le ballon dans la profondeur à droite pour Mbappé. Le capitaine français prend le dessus à la course sur Nuno Mendes qui se laisse tomber pensant obtenir une faute. L'arbitre laisse jouer mais Mbappé est excentré et manque de soutien. Il doit jouer en retrait sur Griezmann dont le tir du gauche de 20 m est repoussé par un Portugais. Ensuite, le ballon arrive jusqu'à Camavinga dont le tir s'envole.

21:27 - Leao fait la différence Leao pose des problèmes à Koundé à gauche et parvient une fois encore à le déborder et à entrer dans la surface mais il n'a personne à qui donner le ballon. Son centre en retrait est mis en corner par Upamecano.

21:25 - Griezmann ne trouve personne Sur la droite de la surface, Griezmann enroule avec son pied gauche au premier poteau mais Kolo Muani est dépassé dans les airs par Pepe.

21:25 - Pepe déséquilibre Camavinga Temps fort de l'équipe de France qui parvient à maintenir le Portugal sous pression près de sa surface. Servi à droite, Camvinga est bousculé dans le dos par Pepe qui commet la faute. Coup franc dangereux à venir.

21:22 - Camavinga manque son centre Koundé fixe à droite et ressort sur Camavinga. A un peu plus de 20 mètres, le milieu français feinte la frappe pour piquer son ballon dans la surface. Il vise à gauche Théo Hernandez mais son ballon est mal tapé et lui échappe, allant directement en sortie de but.

21:22 - Les Portugais se dégagent Côté gauche dans la surface, Mbappé déborde Joao Cancelo et parvient à centrer en rupture. Diogo Costa se détend et est ensuite aidé par Ruben Dias pour dégager son camp.

21:20 - Théo Hernandez allume de loin Après s'être trompé sur sa passe en oubliant Kolo Muani qui avait plongé dans la surface dans l'axe, Théo Hernandez a la chance de voir le ballon lui revenir et de 20 m en diagonale à gauche. Là, le latéral français arme une lourde frappe du gauche que Diogo Costa repousse des gants.

21:18 - Le contre portugais ne donne rien Alors que la France ataque à gauche avec Théo Hernandez, le ballon est récupéré par les Portugais qui explosent en contre. Bernardo Silva donne à gauche sur Leao mais la défense française recule pour ne laisser aucune profondeur à ses partenaires. Le centre du Milanais est renvoyé de la tête par Upamecano.

21:17 - Faute de Cristiano Ronaldo Le corner portugais est avorté après que l'arbitre ait signalé une poussette de Cristiano Ronaldo dans le dos de Théo Hernandez.

21:17 - Bruno Fernandes de loin A 25 m, Bruno Fernandes s'arrache pour décocher un tir du droit. C'est dévié de l'épaule gauche par Saliba, sur la trajectoire. Corner.

21:16 - Maignan se rattrape Sur le corner suivant, Maignan rassure les siens en captant le ballon au coeur de sa surface. Derrière, il cherche à relancer vite à la main côté gauche vers Mbappé mais Joao Cancelo a bien anticipé.

21:15 - Maignan se rate Sur une passe en retrait d'Upamecano, Maignan manque son contrôle et s'emmène le ballon en corner. Erreur technique du portier français.