France - Portugal : un absent de taille et encore un nouveau système ?

Qualifiée sans éclat face à la Belgique, l'équipe de France va devoir élever son niveau d'un cran face au Portugal dans un quart de finale qui s'annonce tendu.

Les matchs entre la France et le Portugal ont toujours une saveur particulière encore plus quand ils ont lieu dans le cadre d'une compétition majeure. Celui qui profile, ce vendredi à 21h du côté de Hambourg, ne devrait pas déroger à la règle et ouvrira au vainqueur les portes des demi-finales de l'Euro 2024. Une tension dont les Tricolores espèrent se nourrir pour enfin entrer dans leur tournoi et déployer tout leur potentiel.

Une attaque morose

En effet, débarqué avec un statut de favori, Kylian Mbappé et ses coéquipiers n'ont pas donné pleinement satisfaction depuis le début de la campagne allemande. Particulièrement dans le secteur offensif où les attaquants ont donné le sentiment de se chercher. Certes, il y a bien eu 20 frappes tentées contre la Belgique en huitièmes de finale, dessinant une envie d'aller vers l'avant, mais sur ce total, seule deux ont trouvé le cadre. Il aura ainsi fallu un coup du sort et un but contre son camp de Jan Vertonghen sur un tir manqué de Randal Kolo Muani pour s'imposer.

Ce but heureux est déjà le 2e après celui contre l'Autriche, la France détenant le record en la matière avec 5 buts de l'adversaire contre son camp à son crédit dans l'histoire de l'Euro. En outre, le troisième et dernier but inscrit sur les pelouses allemandes a été l'œuvre du capitaine Mbappé…sur penalty.

L'absence de réalisation dans le jeu et le manque de réalisme criant des Bleus est une source d'interrogation plus que d'inquiétudes. En effet, en interne, tout le monde semble confiant en la capacité des Tricolores à marquer. Le potentiel est là et Didier Deschamps ne devrait pas bouleverser son animation puisque Mbappé est assuré d'être là dès le coup d'envoi comme Marcus Thuram. L'inconnu reste de savoir qui les accompagnera. Le positionnement d'Antoine Griezmann à droite contre les Diables Rouges n'a pas été très concluant et il pourrait être amené à redescendre d'un cran, aussi un retour d'Ousmane Dembélé n'est pas à écarter à moins que Deschamps ne donne sa chance à Kolo Muani, méritant sur ses entrées. Il faudra toutefois de l'énergie et de la détermination pour tromper un Diogo Costa de haut niveau, galvanisé par sa séance de tirs au but immaculée face à la Slovénie

Encore une prolongation ?

Au-delà de l'expression offensive tricolore, Didier Deschamps va devoir résoudre le problème posé par l'absence d'Adrien Rabiot, suspendu. Plusieurs options s'offrent à lui. La première serait de repositionner Griezmann au cœur du jeu avec à ses côtés Adrien Tchouaméni et N'Golo Kanté. Un rôle qui pourrait lui convenir à condition de rester proche des attaquants et de laisser le travail de harcèlement et de récupération au Madrilène et à l'ancien de Leicester. L'autre alternative serait de remplacer le Turinois par Youssouf Fofana ou Eduardo Camavinga afin de conserver l'assise défensive qui a porté les Bleus jusqu'en quarts de finale.

Ce bloc défensif sera encore une fois la clé du succès français car de sa solidité dépendra tout le reste. Didier Deschamps le sait, les titres ne se gagnent pas devant mais bien derrière. Avec un Williams Saliba qui s'épanouit enfin et apporte sa sérénité, un Jules Koundé qui monte en puissance, les Tricolores impressionnent dans ce secteur de jeu. La preuve, seul Robert Lewandowski est parvenu à marquer un but aux Bleus sur leurs 6 derniers matchs, et c'était sur un penalty, tiré à deux reprises. Une imperméabilité qui sera mise à l'épreuve par Cristiano Ronaldo, dont c'est le dernier Euro, et ses partenaires, apparus moins fringants lors de leurs deux dernières rencontres.

Une chose est sûre, la tension sera maximale à Hambourg entre deux nations qui ont pris l'habitude de se livrer des duels acharnés. Ainsi tous les matchs à élimination directe entre elles à l'Euro se sont décidé après prolongation. En 1984, Jean-François Domergue avait signé un doublé et Michel Platini avait délivré les Français en demi-finales (3-2, a.p.), Zinédine Zidane l'imitant sur penalty en 2000 au même stade de la compétition (2-1 a.p.). En 2016, la chance avait changé de camp puisqu'Eder s'était mué en héros portugais pour offrir le premier titre international à son pays…en France (1-0, a.p.). De quoi imaginer un scénario étouffant et haletant auquel les Bleus espèrent une fois encore survivre.

Quelle compo ?

Selon les dernières fuites, notamment de L'Equipe, Didier Deschamps devrait reconduire son 4-3-3 victorieux de la Belgique (1-0) en huitièmes de finale. Ainsi l'équipe resterait inchangée avec seul Eduardo Camavinga qui prendrait la place d'un Adrien Rabiot, suspendu. Antoine Griezmann devrait être maintenu sur un côté. Mais une autre possibilité se présente devant les Bleus. La deuxième composition probable serait un 4-2-3-1. Cette dernière permettrait de replacer Antoine Griezmann au coeur du jeu, derrière Marcus Thuram, avec Ousmane Dembélé à droite et Kylian Mbappé à gauche. N'Golo Kanté et Aurélien Tchouaméni occuperaient un rôle de milieu défensif. La composition la plus probable des Bleus : Maignan – Koundé, Upamecano, Saliba, Theo Hernandez – Tchouaméni, Kanté, Camavinga – Griezmann, Thuram, Mbappé.