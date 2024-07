Quel âge à Pepe, iconique défenseur du Portugal ?

Le défenseur Pepe est toujours l'un des cadres du Portugal.

On ne l'arrête plus. Si on parle beaucoup de l'âge de Cristiano Ronaldo, quintuple Ballon d'Or, que pouvons nous dire sur Pepe ? Tout simplement, qu'à 41 ans, il est le joueur le plus âgé à disputer un Euro de football. Pour les plus jeunes, Pepe était un joueur du Real Madrid en 2007, une époque où Sergio Ramos avait 20 ans, où l'attaque des Madrilènes était composée de Raul, Van Nistelrooy ou encore Javier Saviola.

Durant cet Euro, Pepe ne cesse d'impressionner par son niveau, toujours international. "Je n'ai pas de mot. Quand on pensait avoir tout vu dans le foot à 41 ans... Ils savent que je donne le meilleur pour la Seleçao et que je le ferai jusqu'à la dernière minute" a expliqué le joueur après la rencontre face à la Turquie.

Mais jusqu'ou ira-t-il ? "Cela prend 24h sur 24 d'être un joueur pro, répond Roberto Martinez. C'est très facile à dire mais on connaît tous des joueurs qui se préparent environ deux heures par jour et vivent leur vie normalement par ailleurs. Pepe n'est pas comme ça. Quand il n'est pas en train de se soigner, il soigne son sommeil. Tout se rapporte à des détails. " Le principal intéressé plaisantait d'ailleurs à ce propos il y a quelques jours : " On se moque de moi parce que je suis toujours à côté des appareils de cryothérapie. Nos kinés disent que je suis le proprio des machines. "