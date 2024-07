Heure, chaine TV de France - Portugal en 1/4 de finale de l'Euro 2024

Découvrez toutes les infos de diffusion du quart de finale de l'Euro 2024.

Les Bleus sont en quart de finale. Malgré des prestations poussives, l'équipe de France est une nouvelle fois au rendez-vous d'une phase finale de grande compétition. Si l'objectif de la demi-finale fixé par la FFF n'est pas encore atteint, les Bleus font déjà mieux que l'Euro 2021 où ils avaient été éliminés par la Suisse. Mais face à eux, après une pâle équipe de Belgique, le Portugal. Les Portugais, pas impériaux depuis le début de cet Euro, restent un adversaire coriace, bourré de talents à l'image des Cristiano Ronaldo, Rafael Leao ou encore Vitinha, le milieu du PSG.

Sur quelle chaîne suivre France - Portugal ?

Le match de l'équipe de France en 1/4 de finale de l'Euro 2024 ne sera pas à suivre sur TF1, mais bien sur les antennes de M6 avec Xavier Domergue et Christophe Dugarry aux commentaires.

À quelle heure suivre la rencontre ?

La rencontre sera à suivre à 21h du côté de Hambourg. Il s'agira du second quart de finale après le premier disputé un peu plus tôt entre l'Espagne et l'Allemagne.