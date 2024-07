France - Espagne : Deschamps a tranché pour les cas Mbappé - Griezmann

À Munich, en demi-finale de l'Euro 2024, la France de Mbappé défie, en ce mardi 9 juillet, l'Espagne, tombeuse de l'Allemagne.

Une finale avant l'heure dans cet Euro 2024. À l'Allianz Arena de Munich, la France, qui a éliminé le Portugal aux tirs au but au précédent tour, retrouve l'Espagne de la pépite Yamal. Ce sera la 37e confrontation entre ces deux nations.

Favorite et invaincue dans cet Euro 2024, l'Espagne est impressionnante depuis plusieurs semaines grâce notamment à sa maîtrise technique et à l'éclosion à haut niveau des ailiers Lamine Yamal et Nico Williams. Pour contrecarrer les plans hispaniques, Didier Deschamps, qui a su trouver la bonne formule en défense mais qui reste toujours en quête d'une bonne alchimie sur le plan offensif, est tenté de réaliser un nouveau pari. Le sélectionneur des Bleus, selon les dernières tendances, devrait se passer de son maître à jouer Antoine Griezmann pour titulariser Ousmane Dembélé. L'attaquant du PSG, auteur d'une bonne rentrée face au Portugal, a un profil plus virevoltant qui doit mettre à mal la défense espagnole, réputée plutôt lente.

En revanche, malgré des prestations décevantes, Mbappé, qui n'a pour l'heure marqué qu'un but dans cet Euro 2024, sera à nouveau titulaire. Dans l'esprit de Deschamps, il n'y a pas le moindre débat concernant le futur attaquant du Real Madrid. L'homme masqué, depuis sa fracture du nez contre l'Autrice, doit guider les siens vers une nouvelle finale. Le sélectionneur Luis de la Fuente ne l'entend pas ainsi, et a expliqué son plan pour contrecarrer le gamin de Bondy. "Avec des joueurs avec ces caractéristiques, qui débordent autant, comme Dembélé ou Mbappé, les aides vont être importantes. C'est la seule façon, en plus, de maintenir l'équilibre. (…) L'autre jour, je disais à Lamine (Yamal, ndlr) que dans ce processus que nous évoquions, s'il a trois joueurs sur lui, il y a forcément une zone du terrain où on est en supériorité numérique. Il faudra emmener le ballon dans ces zones, et pas avec le ballon dans les pieds. Il faut le faire en le faisant circuler rapidement. Ça aussi, c'est savoir interpréter les matchs. Pour ça, il faudra des aides, mais aussi être attentifs aux autres zones du terrain."

Pour la première demi-finale de l’Euro 2024, à Munich, la France fait face à l’Espagne, tombeuse de l’Allemagne. Le coup d’envoi de ce choc sera donné à 21h00 par Slavko Vincic (Slovénie).

Vous aurez deux choix pour suivre ce duel Espagne - France. Cette affiche sera diffusée par beIN Sports 1 et TF1.

Pour suivre Espagne - France en streaming sur votre smartphone, ordinateur ou tablette vous aurez deux choix. Celui de souscrire à un abonnement 100% digital à BeIN SPORTS CONNECT ce qui vous permettra de rejoindre beIN Sports 1. Vous pouvez vous inscrire gratuitement à TF1+ pour accéder à TF1.

La composition probable de la Roja pour Espagne - France : Simon ; Cucurella, Laporte, Nacho, Navas ; Ruiz, Rodri, Olmo ; Williams, Yamal ; Morata.

La composition probable des Bleus pour Espagne - France : Maignan ; Hernandez, Upamecano, Saliba, Kouné ; Tchouaméni, Kanté, Rabiot ; Mbappé, Dembélé ; Kolo Muani.