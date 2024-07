Pépite de l'Espagne, Lamine Yamal a tourné le dos au Maroc, ses origines

Le jeune prodige espagnol aurait pu jouer avec le Maroc, mais a choisi l'Espagne.

L'Espagne ne parle quasiment que de lui. Âgé de 16 ans, Lamine Yamal est la petit pépite du football mondial et de l'Espagne. Auteur d'une saison fantastique au Barça, il est l'un des meilleurs joueurs de sa sélection durant cet Euro. Son coéquipier Jules Koundé lui a d'ailleurs rendu hommage avant le match. "Lamine Yamal est impressionnant, bien sûr. Réaliser cette saison à un si jeune âge, avec toutes les attentes autour de lui à Barcelone, l'un des clubs les plus médiatisés, c'est impressionnant."

Le jeune joueur aurait pu toutefois avoir une autre carrière en jouant notamment pour le Maroc. Mais l'attaquant assure ne pas avoir hésité à choisir l'Espagne au détriment du Maroc. " J'ai toujours joué pour l'Espagne, depuis les moins de 15 ans, et j'ai toujours été clair : je voulais jouer pour l'Espagne, gagner un Championnat d'Europe, une Coupe du monde et le plus de choses possibles ". Pour info, les origines de Lamine Yamal sont multiples puisque l'attaquant du Barça est né en Espagne d'un père marocain et d'une mère équato-guinéenne. " Ma mère a été la première à me féliciter. Elle était très fière, tout comme mon père. La première chose qu'elle m'a dite, c'est de faire attention parce qu'elle avait un peu peur… "