Real Madrid - Atalanta : Mbappé buteur, un trophée en plus... La soirée parfaite de Madrid ! Le résumé du match

23:10 - Le résumé du match

Le Real Madrid domine l'Atalanta (2-0) et remporte la Supercoupe d'Europe. La première opportunité est pour les Bergmasques qui, sur un coup de billard, trouve la barre de Courtois qui n'avait pas esquissé le moindre geste (25'). Hormis cette énorme occasion, les deux formations n'ont pas vraiment fait trembler les défenses et les gardiens adverses. Kylian Mbappé, qui disputait son premier match sous ses nouvelles couleurs, n'a pas vraiment eu grand chose à se mettre sous la dent. Pourtant juste avant la pause, les Madrilènes sont proches de prendre l'avantage mais la frappe puissante de Rodrygo s'écrase sur la barre de Musso (45+1'). Au retour des vestiaires, le premier énorme frisson est pour Madrid. Courtois joue les sauveurs avec un immense arrêt sur la tête de Pasalic (47'). Cette occasion réveille, semble-t-il, les hommes de Carlo Ancelotti. Et le réalisme de ces derniers va encore frapper. L'exploit individuel de Vinicius fait mouche. Il élimine Djimsiti et trouve Valverde qui n'a plus qu'à conclure (60'). Après ce but, les Madrilènes prennent confiance et dominent sans partage les prochaines minutes. Et cette phase de domination va être concrétisée par un certain Kylian Mbappé qui, pour son premier match avec Madrid, inscrit un but (68'). La fin de rencontre est largement à l'avantage des Merengue qui vont finir par maitriser avant de remporter leur sixième Supercoupe d'Europe de leur histoire.