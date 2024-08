Real Madrid - Atalanta : vers un choix fort de Carlo Ancelotti

Le Real Madrid affronte l'Atalanta ce mercredi à l'occasion de la Supercoupe d'Europe. Le premier trophée européen de la saison est en jeu.

Le Real Madrid peut déjà lancer sa saison de la meilleure des manières en remportant son premier trophée de la saison. Les Merengue, vainqueur de leur 15e Ligue des champions la saison passée, ont soufflé le chaud et le froid pendant la préparation avec deux victoires et deux défaites. "Ce sera difficile, comme toujours, parce que c'est le début de la saison. Mais nous y allons avec toute la confiance et la conviction, en tenant compte de toutes les difficultés", a assuré Carlo Ancelotti en conférence de presse.

En face, c'est l'Atalanta qui se présente sur le chemin du Real Madrid. Et l'équipe de Bergame n'est pas à prendre à la légère puisqu'elle a remporté l'Europa League la saison passée. La préparation a été néanmoins catastrophique pour les Bergamasques qui ont connu deux défaites et un match nul avec neuf buts encaissés en l'espace de trois matchs. "L'armada du Real avec Mbappé ? Ça nous donnera de la force et de l'énergie", a assuré Gian Piero Gasperini.

A quelle heure débute le match Real Madrid - Atalanta ?

Le match Real Madrid - Atalanta débutera à 21h ce mercredi. Il se déroulera au stade national de Varsovie en Pologne.

Sur quelle chaîne TV est diffusée Real Madrid - Atalanta ?

Canal+ diffusera cette rencontre entre le Real Madrid et l'Atalanta. Sandro Schärer sera l'arbitre de ce match de la Supercoupe d'Europe.

Quelle diffusion streaming pour le match Real Madrid - Atalanta ?

La seule diffusion streaming disponible pour suivre ce Real Madrid - Atalanta sera sur MyCanal. Il faut disposer d'un abonnement pour pouvoir accéder au contenu.

Quelles compostions probables pour Real Madrid - Atalanta ?

Mbappé ou pas Mbappé ? C'est la question qui se pose avant cette Supercoupe d'Europe. Présent dans le premier groupe madrilène de la saison, l'attaquant français devrait bien être titulaire et disputer ses premières minutes sous son nouveau maillot. Le XI probable du Real : Courtois - Carvajal, Militao, Rüdiger, Mendy - Tchouaméni, Valverde - Rodrygo, Bellingham, Vinicius - Mbappé.

En face Gian Piero Gasperini ne devrait pas réserver de surprise avec un 3-4-2-1 et la présence de Lookman en pointe. Le XI probable de l'Atalanta : Musso - Hien, Djimsiti, Kolasinac - Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri - Pasalic, De Ketelaere - Lookman.

Quels sont les pronostics pour la rencontre Real Madrid - Atalanta ?

Betclic: 1,50; 4,75; 6.

Unibet: 1,50; 4,85; 6.

Winamax: 1,50; 4,75; 6.