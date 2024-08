Monaco - Saint-Etienne : premier test pour les Monégasques face à des Stéphanois, de retour dans l'élite

C'est l'heure de la reprise pour l'AS Monaco, opposé à des Stéphanois qui font leur retour en Ligue 1. Face au promu, les Monégasques comptent bien démarrer la saison et envoyer un message à la concurrence.

Ce soir, la Ligue 1 poursuit sa rentrée avec un match piège pour l'AS Monaco qui va défier l'AS Saint-Etienne à 21h00.

De grandes ambitions

Deuxièmes du championnat de France la saison passée, les Monégasques entament une nouvelle saison ce samedi soir face à l'AS Saint-Etienne. Pour Minamino et ses partenaires, l'objectif sera de rester en haut du classement comme l'a confirmé Adi Hütter en conférence de presse : "Nous pouvons toujours rêver de titres dans la vie, c'est dans la nature humaine. Mais nous sommes surtout très clairs dans nos objectifs, nous voulons rester tout en haut du classement et pourquoi pas passer les poules en C1 (il s'agit désormais d'une poule unique, NDLR). L'AS Monaco a toujours été un club ambitieux, et nous avons une très bonne équipe cette saison, mais c'est encore un challenge différent de l'an passé".

L'entraîneur de l'ASM s'est projeté sur ce match piège face au promu stéphanois en louant les qualités adverses : "Nous nous attendons à ce qu'ils jouent en 4-3-3 avec Sissoko devant, un attaquant solide sur lequel ils jouent des longs ballons. Nous aurons certainement davantage la possession et devrons trouver des solutions pour les maintenir sous pression, tout en pratiquant notre style de jeu. La saison dernière nous avons perdu beaucoup de points en route pour nous mettre à l'abri, nous devrons donc faire attention pour réduire l'écart avec le Paris Saint-Germain notamment et les meilleures équipes".

Un grand challenge

De retour dans l'élite après une saison passionnante et une montée en Ligue 1, un grand challenge attend l'AS Saint-Etienne mais les Verts sont prêts et Olivier Dall'Oglio ne veut pas brûler les étapes. L'entraîneur stéphanois reste modeste et ne veut pas viser trop haut : "Le maintien. Il y a aussi un objectif de faire progresser les joueurs. Il va être important d'instaurer un style qui ressemble à Saint-Étienne avec des garçons solides et solidaires. Ce sera la base avant toute autre chose. On a des objectifs de résultats, mais aussi de construction". Face à Monaco, Saint-Etienne entame cette saison face à un concurrent pour le titre. Le technicien s'attend à une rencontre compliquée : "Bien sûr, comme toutes les équipes, avec le mercato qui se poursuit jusqu'à la fin du mois d'août, nous serons complètement prêts en septembre. Mais on a travaillé pour ce match face à Monaco, un concurrent au titre. On sait que ce sera très compliqué, mais on va y aller avec nos armes du moment : de la jeunesse, de l'enthousiasme, du courage".

En conférence de presse, il en a profité pour souligner l'engouement des supporters : "On a vu des maillots verts partout cet été, même en Espagne ou en Allemagne. Il y a aussi cette campagne d'abonnements extraordinaire. C'est magnifique ! À nous d'entretenir ça. On doit construire une équipe autour de tout ça. J'en profite pour lancer un appel. On va lancer beaucoup de jeunes joueurs issus de la formation ou de l'extérieur. Ils auront besoin d'encouragements ! Le public sait le faire. Ils savent être reconnaissants, à condition de mettre tous les ingrédients pour".

À quelle heure débute Monaco - Saint-Etienne ?

Le coup d'envoi du match de la première journée de Ligue 1 opposant Monaco à Saint-Etienne est prévu samedi 17 août à 21h00 au Stade Louis II (Monaco). Clément Turpin sera l'arbitre de la rencontre.

Sur quelle chaîne regarder Monaco - Saint-Etienne ?

Nouveau détenteur des droits TV de la Ligue 1, DAZN diffusera l'affiche entre les Monégasques et les Stéphanois.

Comment suivre Monaco - Saint-Etienne en streaming ?

Si vous souhaitez regarder le match de la première journée du championnat de France entre Monaco et l'ASSE sur votre ordinateur, smartphone ou tablette, vous devrez souscrire à un abonnement sur DAZN.

Quelles sont les compositions probables de Monaco - Saint-Etienne ?

Monaco : Kohn - Kehrer, Maripan, Salisu - Vanderson, Camara, Zakaria, Henrique - Minamino, Embolo, Golovin.

Saint-Etienne : Larsonneur (G) - Pedro, Batubinsika, Abdelhamid, N'Zuzi - Fomba, Tardieu, Mouton - Davitachvili, I. Sissoko, Cafaro.

