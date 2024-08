Ligue 1. Monaco - Saint-Etienne : après un but refusé, Minamino délivre l'ASM, le match en direct

Ben Seghir adresse un ballon dans la surface en direction de Balogun. Batubinsika dévie mais l'Anglais récupère le ballon et frappe. Corner pour l'ASM.

À la lutte dans les airs avec Old, Lamine Camara reste au sol et se tient la hanche.

Après un festival de Ben Seghir dans le couloir gauche, le Marocain tente de trouver Embolo mais le Suisse manque son contrôle. Dans la continuité, Balogun manque également sa prise de balle et Larsonneur s'empare du cuir.

Sur le côté gauche, Embolo provoque et sert Ben Seghir devant la surface. L'ailier décale Minamino qui croise son tir à trente mètres. Larsonneur suit le ballon des yeux.

Contre-attaque fulgurante des Monégasques ! Embolo lance Ben Seghir sur la gauche. Alors qu'il avait un trois contre un à négocier, le jeune Marocain joue l'action individuelle et feinte la frappe avant de revenir sur son pied gauche. Son tir est finalement contré.

Dans son couloir gauche, Nzuzi feinte le centre et enroule sa frappe qui heurte le filet supérieur de Kohn.

Après vérification à la VAR, le but de Minamino est finalement accordé.

Lancé en profondeur par Vanderson, Minamino se présente seul face à Larsonneur et lobe le portier stéphanois. Il trouve le fond des filets mais un hors-jeu est sifflé.

Sur une montée, Nzuzi provoque et dribble Vanderson avant de s'écrouler. Coup franc pour l'ASSE.

21:23 - Sissoko hors-jeu

Après le but monégasque refusé, Sissoko croise sa frappe et trouve le fond des filets de Kohn après une déviation de la tête. Le but est directement refusé.