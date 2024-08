Ligue 1. PSG - Montpellier : le duo Neves - Barcola fait chavirer le Parc, le match en direct

À hauteur de la ligne médiane, Bradley Barcola initie un une-deux avec João Neves qui lui remet dans la profondeur. L'ailier lâche Tchato dans la course et trompe Benjamin Lecomte d'un pointu du droit. 1-0 pour le PSG après quatre minutes de jeu.

20:30 - La sortie polémique

Depuis plusieurs semaines, l'arrivée de DAZN en Ligue 1 fait polémique, au vu de son prix jugé exorbitant par de nombreux supporters et personnalités du football français, et le président de la LFP, Vincent Labrune se retrouve dans le viseur de certains dirigeants. Il peut néanmoins compter sur le soutien de Laurent Nicollin, président du MHSC. Questionné par nos confrères du Parisien, il a été cash sur le sujet : "Est-ce que je comprends l'indignation autour de ce tarif ? Indignation, oui, mais c'est plus cher en Italie, en Espagne, en Allemagne ou en Angleterre. On est dans un pays de liberté, le mec qui peut s'abonner le fait, celui qui ne peut pas ne le fait pas. A un moment donné, si c'est cher pour certains, c'est l'offre et la demande. On ne fait pas sortir les gens dans la rue avec un fusil en leur disant de s'abonner à DAZN ! Après, c'est très français de critiquer, mais si vous n'avez que ça à foutre… Quand je vais au restaurant, si ce n'est pas bon je ne dis pas que je n'aime pas, je ne vais pas écrire des notes, des trucs…"