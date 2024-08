PSG - Montpellier : quatre retours dans le onze parisien

Ce vendredi soir, le Paris Saint-Germain reçoit Montpellier en ouverture de la deuxième journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Luis Enrique pourra compter sur le retour de quatre nouveaux joueurs dans son onze.

Ce soir, le Paris Saint-Germain dispute son premier match de la saison à domicile à Ligue 1. Au Parc des Princes, les Parisiens vont défier Montpellier en ouverture de la deuxième journée à 20h45.

Des retours dans l'effectif parisien

Pour cette deuxième journée de Ligue 1, le PSG reçoit Montpellier. Après un large succès vendredi dernier au Havre (1-4) qui s'est dessiné dans les dernières minutes, les Parisiens vont disputer le premier match de la saison à domicile et pourront compter sur la probable titularisation de quatre joueurs, de retour. Remplaçants au Havre avant d'être décisifs, Ousmane Dembélé ou Bradley Barcola devraient être alignés ce soir dès le coup d'envoi, tout comme Marquinhos, remplaçant la semaine dernière. Nuno Mendes pourrait également débuter.

Après la blessure de Gonçalo Ramos à la cheville qui l'éloigne des terrains pendant trois mois, Luis Enrique a longuement fait le point sur le mercato en conférence de presse, ajoutant qu'il fait entièrement confiance à son effectif, dont l'espoir français Désiré Doué a rejoint les rangs : "Gonçalo Ramos s'est blessé, c'est dommage et triste mais ça ne change rien. J'ai une très grande confiance en mon équipe. Mais le président, Luis Campos et moi sommes ouverts à l'amélioration de notre équipe mais c'est très difficile à trouver parce que nous avons déjà un effectif de très haut niveau". Pour le technicien espagnol, l'objectif absolu n'est pas de compléter son groupe : "Nous n'avons aucune priorité ni aucune urgence. On observe ce mercato et on regarde si un joueur apparaît à un prix normal. Nous avons déjà une équipe. Notre mercato s'est effectué avec des joueurs prometteurs, peut-être pas connus pour vous. On reste ouverts jusqu'à la dernière minute. Un prix élevé peut parfois devenir un problème parce que cela mettre la pression".

Un speaker à l'essai

Après le départ de l'historique Michel Montana en fin de saison dernière, le PSG va tester l'animateur Miguel Derennes ce vendredi. Le choix de l'ex-animateur radio des soirées foot sur France Bleu Paris n'est pas définitif puisque le club de la capitale se laisse le temps de s'adapter aux réactions de ses supporters et tester d'autres candidats.

Les "fusées" du PSG

Avant de se rendre au Parc des Princes ce soir, Michel Der Zakarian n'a pas manqué de rappeler la qualité offensive du groupe parisien malgré la perte de Kylian Mbappé, parti au Real Madrid : "Je les ai vus la semaine dernière (lors du succès au Havre, NDLR) et ils ont quand même des fusées quand ils ont fait rentrer Barcola et Dembélé de l'autre côté donc ça déclenche beaucoup de choses. Ils ont de la vitesse, de la qualité technique au milieu de terrain, ils ont ce qu'il faut. Ils ont ce qu'il faut pour être encore champions."

La sortie polémique de Laurent Nicollin

Depuis plusieurs semaines, l'arrivée de DAZN en Ligue 1 fait polémique, au vu de son prix jugé exorbitant par de nombreux supporters et personnalités du football français, et le président de la LFP, Vincent Labrune se retrouve dans le viseur de certains dirigeants. Il peut néanmoins compter sur le soutien de Laurent Nicollin, président du MHSC. Questionné par nos confrères du Parisien, il a été cash sur le sujet : "Est-ce que je comprends l'indignation autour de ce tarif ? Indignation, oui, mais c'est plus cher en Italie, en Espagne, en Allemagne ou en Angleterre. On est dans un pays de liberté, le mec qui peut s'abonner le fait, celui qui ne peut pas ne le fait pas. A un moment donné, si c'est cher pour certains, c'est l'offre et la demande. On ne fait pas sortir les gens dans la rue avec un fusil en leur disant de s'abonner à DAZN ! Après, c'est très français de critiquer, mais si vous n'avez que ça à foutre… Quand je vais au restaurant, si ce n'est pas bon je ne dis pas que je n'aime pas, je ne vais pas écrire des notes, des trucs…"

Le dirigeant montpelliérain a ensuite ouvertement défendu le patron de la Ligue de football professionnel : "Il a pris la Ligue avec Mediapro et le Covid, il a réussi à récupérer Amazon, à faire venir un fonds d'investissement qui a permis, certes sur perfusion, à des clubs comme nous de récupérer de l'argent pendant deux ans quand les droits TV n'ont pas marché comme on l'espérait. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut remettre en cause tout le travail fait depuis trois ans et demi. Pour moi, oui, c'est l'homme de la situation".

À quelle heure débute PSG - Montpellier ?

Le coup d'envoi du premier match de la deuxième journée du championnat de France opposant le Paris Saint-Germain à Montpellier est prévu vendredi 23 juillet à 20h45 au Parc des Princes à Paris. Marc Bollengier sera l'arbitre de cette rencontre.

Sur quelle chaîne regarder PSG - Montpellier ?

Détenteur des droits TV de la Ligue 1, DAZN diffusera la rencontre entre les Parisiens et les Montpelliérains.

Comment suivre PSG - Montpellier en streaming ?

Si vous souhaitez regarder le match d'ouverture de la deuxième journée de Ligue 1 entre le PSG et le MHSC sur votre ordinateur, smartphone ou tablette, vous devrez souscrire à un abonnement sur DAZN.

Quelles sont les compositions probables de PSG - Montpellier ?

PSG : Donnarumma (G) - Hakimi, Marquinhos, Pacho, N.Mendes - Zaïre-Emery, Vitinha, Asensio (ou Fabian Ruiz) - Dembélé, Kolo Muani, Barcola.

Montpellier : Lecomte (G) - Tchato, Omeragic, Sagnan, Sacko - Ferri, Chotard - Nordin, Savanier, Al-Tamari - Adams.

Quels sont les pronostics de PSG - Montpellier ?