CAN 2025. Algérie - Guinée Equatoriale : une rentrée rassurante des Verts, le résumé

Malgré de vives critiques à son égard et une liste des convoqués qui a fait beaucoup de débats, le sélectionneur suisse des Verts, Vladimir Petkovic a su mettre l'équipe qu'il fallait pour gérer ce match piège des débuts des éliminatoires de la CAN. Un onze très expérimenté sur tous les postes, hormis Hadjam sur le côté gauche de la défense, qui pour sa part a été volontaire, actif et a su apporter la menace permanente sur son aile. Le retour de Mahrez au coeur du jeu, a été interéssant, mais son apport est largement perfectible notamment dans ses choix devant la surface.

05/09/24 - 23:11 - Le résumé

Un premier acte laborieux, un deuxième beaucoup plus abouti, les Verts ont su réagir après la pause pour prendre le dessus sur une équipe de Guinée Equatoriale qui a eu le mérite de ne jamais fermer le jeu. Jusqu'au but opportuniste de Aouar (70e) après une frappe cadrée de Mahrez, l'Algérie n'a pas eu grand chose à se mettre sous la dent hormis le penalty mal tiré et manqué de leur capitaine (26e). Bounedjah trop esseulé devant, n'a pas su tirer profit de sa titularisation. Alors que Benrahma, généreux et habile dans les dribbles a beaucoup tenté sans réussir à débloquer la situation.

Ce manque de lucidité en attaque aurait pu être punie juste avant la pause par Salvador (45e), auteur d'une frappe plongeante repoussée brillamment par Mandrea. Petkovic a dû par la suite remettre de l'ordre dans les idées de ces joueurs et à su dire les mots justes pour provoquer la réaction des siens. Les 45 000 spectateurs de Miloud Hadefi ont pu assister à la métamorphose de leur sélection après la pause. Plus entreprenante, plus déterminée avec des menaces constantes sur les buts d'Owono qui a malgré lui, fait ce qu'il a pu pour repousser l'échéance.

Après le but d'Aouar, les fennecs ont connu un léger relâchement avant de manquer deux grosses occasions de la part de Benrahma (86e) et Benzia (94e). Amine Gouiri, qui est entré en fin de match a pu faire le break en se montrant lucide dans un face à face au bout du temps additionnel (2-0, 96e). Au final trois points mérités et une victoire rassurante pour l'Algérie, qui peut entamer cette campagne de qualification avec le plein de confiance. Elle cherchera à confirmer son succès initial par une victoire au Liberia lundi prochain.