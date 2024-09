France - Italie : les Bleus ne rassurent pas pour le début de la Ligue des nations, le résumé du match

23:00 - Le résumé du match

La France s'incline face à l'Italie (3-1) pour leur premier match de Ligue des nations cette saison. Pourtant, 13 secondes de jeu ont suffit à Bradley Barcola à subtiliser le ballon dans les pieds de Di Lorenzo et tromper Donnarumma. Dans un début de match de folie, la barre sauve ensuite Maignan alors que Frattesi semblait avoir le but ouvert (6'). Après ces premières minutes enlevées, le jeu va se resserrer. Mais à la demi-heure de jeu, sur un mouvement exceptionnel, Dimarco trompe Maignan d'une reprise géniale en pleine lucarne (30'). Après cette égalisation, la France va déjouer et les Transalpins vont dominer. Et c'est logiquement qu'ils vont prendre l'avantage au retour des vestiaires. Fofana perd un ballon au milieu de terrain. Cela profite aux Italiens et à Frattesi qui concluent (51') sur un bon service de Retegui. Le deuxième but italien pousse évidemment les hommes de Luciano Spalletti à se montrer plus méfiant. Les Bleus vont buter sur la solide défense transalpine. Les hommes de Luciano Spalletti jouent leur va-tout en contre et vont piquer les Bleus une troisième fois sur un contre. Raspadori, rentré à la pause, crucifie Maignan après un bon contrôle dans la course (74'). Et avec un retard de deux buts, le gouffre était trop large pour espérer un retour des Français bien trop impuissants face à l'arrière-garde de la Nazionale. Rendez-vous lundi pour les hommes de Didier Deschamps qui devront montrer un meilleur visage face à la Belgique pour se relancer dans cette Ligue des nations.