LIGUE 1. PSG - Brest : Barcola sous les feux des projecteurs

Avant son match du PSG face à Brest, le jeune Bradley Barcola attise les éloges des médias qui le définissent déjà comme la star du club parisien. Et cela ne plait pas à Luis Enrique.

Un PSG-Brest pour confirmer le statut de Bradley Barcola ? Après quelques éclairs et des prestations prometteuses lors de sa première saison au PSG (4 buts et 6 passes décisives en 26 matches de Ligue 1), l'attaquant entame la seconde en fanfare avec un début idyllique au sein de l'attaque francilienne. Deuxième meilleur buteur du championnat avec 4 buts en 3 matches, l'ancien Lyonnais a montré qu'il a la capacité a prendre le rôle du buteur providentiel après le départ de Kylian Mbappé. Son poids dans le jeu parisien, sa capacité à créer la différence et à se montrer efficace dans la zone dé vérité, font de lui la principale arme offensive de l'équipe de Luis Enrique. Le coach espagnol en est conscient et fait tout pour repousser les éloges à l'égard de son protégé. Car pour lui, les progrès sont notables, mais toute pression des médias ou attente démesurée peuvent entraver la progression de Barcola.

Luis Enrique n'a pas oublié les critiques

Confronté cette semaine à deux nouvelles blessures (Vitinha, Zaïre-Emery), Luis Enrique se retrouve avec une infirmerie pleine et son intervention en conférence de presse à la veille du match face à Brest a marqué les esprits. Questionné sur les progrès marquants de l'ancien pensionnaire de centre de formation de l'OL, le coach espagnol a sans cesse essayé de relativiser les faits en rappelant aux médias les vives critiques de l'automne dernier "Il serait protégé s'il n'y avait pas de journalistes. Ça serait la meilleure chose au monde. Parce que en ce moment, tout le monde parle de Bradley Barcola. Mais vous souvenez du match contre Newcastle. Ici à la maison, vous souvenez-vous? Qu'il ne pouvait pas jouer. Qu'il était inexpérimenté. Que c'était un joueur qui n'était pas prêt pour la Ligue des Champions"

Avant ce PSG-Brest, l'ancien entraîneur de FC Barcelone a mis en avant les qualités humaines de Barcola et sa grande humilité pour montrer la capacité de son joueur à passer outre d'un côté les critiques mais aussi les éloges qui glissent sur les épaules de ce dernier, ce qui lui permet de rester toujours focaliser sur l'essentiel "la perfromance ". Luis Enrique argumente dans ce sens " La chance c'est que Barcola est une personne équilibrée, raisonnable, humble avec des très bonnes valeurs familiales. Et ça se voit. Il a géré ces moments délicats contre Newcastle de la meilleure manière. C'est à dire calmement. Il n'était pas nul lorsqu'il a manqué deux ou trois occasions et il n'est pas le meilleur joueur du monde aujourd'hui"

La presse veut du blanc ou du noir

Malgré les nombreuses blessures, le secteur offensif du PSG reste relativement fourni aux côtés de Barcola (Doué, Kolo Muani, Asensio), mais le Lyonnais qui a fêté ses 22 ans durant la trêve internationale est sans doute d'un pedigree supérieur, capable à changer le cours d'un match ce que Luis Enrique a avoué en demi-mots " Aujourd'hui, il est une version très puissante et améliorée de Barcola, mais tout au long de la saison, il y aura des hauts et des bas pour tous les joueurs. Et il va gérer normalement. Pardonnez moi, la presse a toujours quelque chose à dire. La presse veut du blanc ou du noir, au top ou un désastre. La vie n'est pas comme ça. Il y a beaucoup de nuances de gris au fil des saisons. Mais je penses qu'en ce sens, on est tous sereins".

A quelle heure aura lieu la rencontre

Le match entre le Paris Saint-Germain et le Stade Brestois qui sera dirigé par Clément Turpin aura lieu à 21h ce samedi au Parc des Princes.

Sur quelle chaîne TV est diffusé PSG - Brest ?

La rencontre sera retransmise en direct et en exclusivité sur DAZN. Les prix de l'abonnement ont été revus à la baisse. L'abonnement annuel Unlimited passe à 19,99 € par mois au lieu de 29,99 € par mois avec un engagement de 12 mois. Pour l'offre mensuelle sans engagement, son tarif passe de 39,99 € à 19,99 € pour les deux premiers mois, soit une remise de 50 %.

Quelle diffusion streaming pour le match ?

Vous pouvez suivre la rencontre en streaming uniquement sur la plateforme DAZN. Le match est diffusé à partir de 21h.

Profitez du Pack Unlimited à 19,99 euros au lieu de 39,99 euros par mois, soit 120 euros économisés (durée de l'offre limitée) ! Voir l'offre Profiter de l'abonnement réduit ici

Les compositions possibles

Paris Saint-Germain: Donnarumma - Hakimi (cap), Pacho, Beraldo, Zagué - Neves, Ruiz, Doué - Kolo Muani, Asensio, Barcola

Brest: Bizot - Lala, Chardonnet (cap), Coulibaly, Haïdara - Camara, Fernandes, Magnetti - Del Castillo, Ajorque, Sima