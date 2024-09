C1. Real Madrid - Stuttgart : première pour Mbappé, l'avant match en direct

Kylian Mbappé va disputer avec le Real Madrid son premier match de Ligue des champions ce mardi contre Stuttgart (ce mardi soir à 21h). Suivez l'avant match en direct.

Vainqueur de sa quinzième Ligue des champions en juin dernier après son succès en finale à Wembley contre le Borussia Dortmund (2-0), le Real Madrid remet une nouvelle fois sa couronne en jeu cette saison dans la plus prestigieuse des compétitions européennes. Le club madrilène entame son long chemin vers un seizième sacre en C1 face à Stuttgart, ce mardi à 21 heures au stade Santiago-Bernabeu. Pour rappel, avec la nouvelle formule de la compétition, chaque club devra disputer huit rencontres durant la phase de poules (quatre à domicile et quatre à l'extérieur) et terminer parmi les huit premiers (sur 36 clubs engagés) pour se qualifier directement pour les huitièmes de finale. Chaque match compte désormais et le Real Madrid n'a pas le droit à l'erreur face aux Allemands pour son entrée en lice.

Déjà quatre buts pour Mbappé

Cette rencontre entre le Real Madrid et Stuttgart sera particulière pour Kylian Mbappé. Il s'agira de sa première rencontre de Ligue des champions sous son nouveau maillot merengue, après son arrivée en grande pompe à Madrid durant l'été après la fin de son contrat avec le Paris Saint-Germain. L'attaquant français a réussi des débuts mitigés avec le Real, même s'il a marqué à quatre reprises lors de ses six premiers matchs (dont deux penalties). L'international tricolore a notamment aidé les Madrilènes à s'imposer sur la pelouse de la Real Sociedad samedi dernier (2-0), en marquant sur penalty son troisième but de la saison en Liga. Treizième meilleur buteur de l'histoire de la C1 (avec 48 buts), Mbappé aura certainement à cœur de réussir ses débuts dans la compétition avec un club aussi prestigieux que le Real Madrid.

Le Real décimé

Carlo Ancelotti semble encore tâtonner sur la façon d'intégrer Kylian Mbappé dans son équipe. L'entraîneur italien du Real Madrid a choisi pour le moment de titulariser l'attaquant français dans l'axe de l'attaque en tant que numéro 9, avec plus ou moins de réussite depuis quelques semaines. Privé de nombreux joueurs (Alaba, Camavinga, Ceballos et Brahim Diaz sont forfaits), Ancelotti n'aura pas beaucoup de choix ce mardi soir au moment de cocher onze joueurs sur la feuille de match face à Stuttgart. Le onze probable du Real Madrid : Courtois - Carvajal, Rüdiger, Militao, F. Mendy - Valverde, Tchouaméni, Bellingham - Rodrygo, Mbappé, Vinicius. Du côté de Stuttgart, le médaillé d'argent aux JO Enzo Millot devrait débuter à côté d'Undav, dans l'axe de l'attaque allemande. Grand artisan de la belle saison de Stuttgart l'an dernier, l'attaquant franco-guinéen Serhou Guirassy est depuis parti au Borussia Dortmund durant l'été et a été remplacé par Undav. Le onze de départ probable de Stuttgart: Nübel - Stenzel, Chase, Chabot, Mittelstädt - Leweling, Kazazor, Stiller, Fuhrich - Millot, Undav.

Les Espagnols grands favoris

Ce match entre le Real Madrid et Stuttgart ne sera pas diffusé en clair à la télévision française puisqu'il sera seulement visible sur Canal+ Foot, pour laquelle il faut impérativement souscrire un abonnement. Pour suivre cette rencontre entre le Real et Stuttgart sur Internet, il faut se rendre sur le site de Canal+, pour pouvoir regarder le match. Pour cette rencontre de Ligue des champions, le Real Madrid est donné favori par les différents sites de paris sportifs pour le premier match de son histoire contre Stuttgart. La cote pour une victoire des Merengue oscille entre 1,2 et 1,5 tandis que celle d'une victoire des Allemands à Madrid se situe entre 8 et 10. La cote pour un match nul est d'environ 6.