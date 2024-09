LIGUE 1. Lyon - Marseille : exploit incroyable des Marseillais après une fin de match folle

Dans le temps additionnel, Cherki sauve l'OL ! Lancé par Nuamah, Maitland-Niles centre fort au premier poteau pour le jeune milieu lyonnais qui dévie et trompe Rulli. 2-2 !

Neal Maupay et Duje Caleta-Car écopent d'un carton jaune après un accrochage.

Georges Mikautadze a failli être le sauveur de l'OL. Sur un superbe centre de Maitland-Niles, le Géorgien place une tête puissante qui passe juste au-dessus. Deux minutes plus tard, il tente une retournée acrobatique qui n'est pas cadrée.

Scénario incroyable au Parc OL ! Servi dans le dos de Malick Fofana, Pol Lirola centre au second poteau. Ulisses Garcia arrive et reprend de volée pour tromper Lucas Perri.

Les 21 acteurs de cette rencontre viennent de rentrer dans le money-time et les dix dernières minutes du temps réglementaire. Tout reste à faire entre l'OL et l'OM qui tient le match nul malgré une infériorité numérique depuis la cinquième minute.

22:26 - Remplacements marseillais

Après l'entrée plus tôt d'Ulisses Garcia, Roberto De Zerbi fait rentrer Neal Maupay et Jonathan Rowe. Mason Greenwood et Luis Henrique sortent.