Lyon - Marseille : les débuts de Rabiot à l'OM ? De Zerbi tranche

Arrivé libre à l'Olympique de Marseille en fin de mercato, Adrien Rabiot fait son retour à la compétition après avoir disputé l'Euro 2024. La présence du milieu face à l'OL est espérée par les supporters phocéens.

Recrue phare de l'Olympique de Marseille, Adrien Rabiot est arrivé à la fin du mercato. Libre, le milieu n'a pas disputé une seule minute depuis l'Euro 2024 et arrive dans l'effectif de Roberto De Zerbi en manque de rythme. Si sa présence était espérée lors de l'Olympico ce dimanche soir, le principal intéressé a révélé se sentir trop juste pour reprendre la compétition. "Je me suis entretenu, bien évidemment. Mais je ne suis pas non plus au top, je n'ai pas pu travailler collectivement et avec le ballon. Je me sens bien mais je pense que c'est un peu court pour ce week-end. J'espère être très vite à disposition", a déclaré l'international français. "Il faudra voir avec le coach et les préparateurs physiques. Je ne peux pas vous assurer non plus que ça sera le week-end d'après. J'ai travaillé avant mais il faut faire plus. Je sais que je suis attendu et j'ai envie d'arriver dans de bonnes conditions", a-t-il ajouté.

Interrogé sur le cas Rabiot en conférence de presse, Roberto De Zerbi est d'accord avec son milieu, il ne faut pas se précipiter : "Il n'est pas là pour un ou deux mois, mais pour plusieurs années. On ne veut pas trop le presser au risque de le perdre. On aura plus de potentiel avec lui". Pour voir Rabiot porter le maillot de l'OM, il faudra patienter : "Je pense qu'il faudra deux ou trois semaines à Rabiot pour se remettre à niveau", a souligné l'entraîneur italien. Au plus tôt, Adrien Rabiot pourrait disputer ses premières minutes contre Angers le 4 octobre, sinon il faudra attendre la trêve internationale et le match contre Montpellier, le 20 octobre.

La saison lyonnaise lancée face à l'OM ?

Après un début de saison compliqué à la suite de deux défaites lors des deux premières journées (à Rennes et contre Monaco), l'Olympique Lyonnais s'est repris en renversant Strasbourg à domicile avant d'arracher un point à Lens. Ce dimanche, Alexandre Lacazette et ses coéquipiers peuvent confirmer ce regain de forme face à l'Olympique de Marseille, auteur d'un excellent début de saison (trois victoires et un nul). "C'est un rendez-vous au bon moment pour remettre les pendules à l'heure. Ce n'est pas le premier "vrai" test parce qu'on a déjà été confrontés à une belle équipe de Lens la semaine dernière. On enchaine face une équipe de qualité, ce sera un bon moyen d'évaluer notre niveau de performances. Marseille fait un très bon début de saison, nous n'avons pas les mêmes résultats. Le mercato marseillais ne m'impressionne pas. J'apprécie leur logique, ils ont bien travaillé, mais je ne suis pas impressionné.", a souligné Pierre Sage en conférence de presse.

Cet Olympico sera l'occasion de retrouvailles pour Jordan Veretout qui a rejoint l'OL en toute fin de mercato après avoir porté le maillot olympien. L'entraîneur rhodanien a souligné son état d'esprit : "Jordan Veretout est complètement Lyonnais. Il est apte à jouer plus de temps que face à Lens. Je pense que pour certains joueurs, c'est important de jouer face à leurs clubs précédents. Jordan veut certainement prendre sa revanche vis-à-vis de la fin de son expérience là-bas, mais ce serait ne se soucier que de la situation personnelle de Jordan. Mais nous sommes une équipe, il y a 28 joueurs et tout le monde doit pouvoir postuler pour une place sur le terrain".

À quelle heure débute Lyon - Marseille ?

Le coup d'envoi du match de la cinquième journée de Ligue 1 opposant Lyon à Marseille est prévu dimanche 22 septembre à 20h45 au Parc OL. Benoît Bastien aura la lourde tâche d'arbitrer l'Olympico.

Sur quelle chaîne regarder Lyon - Marseille ?

Détenteur des droits TV de la Ligue 1, DAZN diffusera la belle affiche de la cinquième journée du championnat français entre les Gones et les Phocéens.

Comment suivre Lyon - Marseille en streaming ?

Si vous souhaitez regarder le choc de la cinquième journée de Ligue 1 entre l'OL et l'OM sur votre ordinateur, smartphone ou tablette, vous devrez souscrire à un abonnement sur DAZN.

Quelles sont les compositions probables de Lyon - Marseille ?

Lyon : Perri (G) - Mata, Caleta-Car, Niakhaté - Maitland Niles, Veretout, Matic, Tolisso, Abner - Mikautadze, Lacazette.

Marseille : Rulli - Balerdi, Kondogbia, Brassier, Murillo - Koné, Höjbjerg - Greenwood, Harit, L. Henrique - Maupay.