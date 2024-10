LDC. Red Bull Salzbourg - Brest : les Bretons à l'affût d'un nouveau coup d'éclat

Après une première victoire en Ligue des champions, Brest peut recréer la surprise face au Red Bull Salzbourg ce soir.

Brest retrouve la Ligue des champions ce mardi soir à la Red Bull Arena du Red Bull Salzbourg, en Autriche, deux semaines après avoir quitté la compétition européenne dans laquelle le club tricolore était ressorti victorieux du Sturm Graz 2-1. Le 19 septembre dernier, les Brestois s'étaient en effet offert, au stade du Roudourou, une première victoire européenne contre une équipe qui avait elle-même mis fin à 10 années d'hégémonie du Red Bull Salzbourg dans le championnat autrichien la saison dernière.

Dans ce Red Bull Salzbourg - Brest, les protégés d'Eric Roy espèrent réitérer leur performance de la mi-septembre face justement à ce club qui était réputé intouchable en Autriche jusqu'à présent. Mais il ne l'est plus : en Ligue des champions, l'adversaire de Brest n'a pas débuté de la plus belle des manières avec une défaite sans appel 3 à 0 contre le Sparta Prague lors de la première journée. Sans aucun doute plus expérimenté en Europe ces dernières années, le Red Bull Salzbourg se présente néanmoins comme étant favori d'autant que Brest s'est incliné le week-end dernier 3 à 0 sur la pelouse d'Auxerre. Le club autrichien s'est lui imposé 2 à 0 contre l'Austra Vienne.

Brest sera toutefois sur le terrain dépourvu de complexe. Novices dans la compétition, les Bretons jouent en toute décontraction. "C'est un autre monde pour nous" a estimé le technicien français Eric Roy en conférence de presse d'avant match. Une victoire, c'est donc que du bonus pour une formation telle que le Stade Brestois.

A quelle heure et sur quelle chaîne suivre la rencontre Red Bull Salzbourg - Brest

Attention à ne pas se faire avoir ! Le début de la rencontre n'est pas 21h ce mardi 1er octobre mais le coup d'envoi est prévu à 18h45. En live sur Canal +, le match sera également à suivre sur notre plateforme.

Les compos probables de Red Bull Salzbourg - Brest