Ligue 1. Nice - PSG : la méthode Enrique dérange, Dembélé bridé ?

Après avoir été écarté du groupe lors du choc mardi en Ligue des champions contre Arsenal, Ousmane Dembélé fait son retour pour affronter Nice ce dimanche, dans l'effectif de Luis Enrique qui a assumé ses choix en conférence de presse.

Mardi, le Paris Saint-Germain s'est incliné contre Arsenal en Ligue des champions sans Ousmane Dembélé. Écarté du groupe après un léger retard à l'entraînement, l'ailier fait son retour ce dimanche pour affronter l'OGC Nice en clôture de la septième journée de Ligue 1. Avant de faire le déplacement à Nice, Luis Enrique a tenu à clarifier sa position sur le cas de son joueur en rappelant qu'il serait prêt à "frapper de nouveau du poing sur la table" si une affaire similaire se reproduisait : "Comme je l'ai dit, lorsqu'un joueur ne correspond pas aux obligations, il n'est pas prêt. Cela concerne tous les joueurs. Je suis dur quand il faut être dur et permissif quand il le faut. Chaque joueur à une série d'obligations à remplir, si un joueur fait une erreur grave, je prends les décisions qu'il faut. Même si elles sont difficiles. Personne ne prendra les décisions pour moi, je peux me tromper, mais c'est comme ça". Cet incident en début de semaine va laisser des tracer dans l'effectif du club de la capitale et ne va pas arranger la relation entre les deux hommes.

Malgré des statistiques intéressantes à la hauteur de son potentiel en début de saison (4 buts et 3 passes décisives), Ousmane Dembélé se retrouve très souvent dans le coeur du jeu pour laisser le champ libre à Achraf Hakimi dans le couloir droit. Un choix tactique qui ne plairait pas au principe intéressé. En effet, selon nos confrères de l'Équipe, l'international français souhaiterait prendre plus de responsabilités sur le terrain depuis le départ de Kylian Mbappé au Real Madrid. Ousmane Dembélé aurait notamment mal pris le fait de voir Vitinha devenir le tireur attitré de penalty. L'ailier aurait l'impression d'être bridé et limité dans sa prise d'initiative avec le ballon, tandis que sa capacité à faire des différences est importante. Ce dimanche soir, une bonne prestation d'Ousmane Dembélé face aux Aiglons sera attendue par les supporters mais également par Luis Enrique, qui attend de son joueur d'être moins égoïste dans ses choix sur le terrain.

À quelle heure débute Nice - PSG ?

Le coup d'envoi du match de la septième journée de Ligue 1 opposant l'OGC Nice au Paris Saint-Germain est prévu dimanche 6 octobre à 20h45 à l'Allianz Riviera. Jérôme Brisard sera l'arbitre de la rencontre.

Sur quelle chaîne regarder Nice - PSG ?

Détenteur des droits TV de la Ligue 1, DAZN diffusera l'affiche entre les Niçois et les Parisiens.

Comment suivre Nice - PSG en streaming ?

Si vous souhaitez regarder le choc en clôture de la septième journée de Ligue 1 entre les Aiglons et le club de la capitale sur votre ordinateur, smartphone ou tablette, vous devrez souscrire à un abonnement sur DAZN.

Quelles sont les compositions probables de Nice - PSG ?

Nice : Bulka (G) - Ndayishimiye, Bombito, Dante (cap) - Clauss, Boudaoui, Ndombele, Abdi - Cho, Guessand, Boga.

PSG : Donnarumma (G) - Hakimi, Marquinhos (cap), Beraldo, N.Mendes - Zaïre-Emery, J.Neves, F.Ruiz - Dembélé, Kolo Muani, Barcola.

Quels sont les pronostics de Nice - PSG ?