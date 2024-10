"Personne n'a vu un leader" : Kylian Mbappé a aussi déçu le vestiaire des Bleus

Kylian Mbappé, absent du rassemblement de l'équipe de France, est sèchement recadré par de nombreux acteurs et observateurs.

Pour les deux prochains matchs des Bleus face à Israël et la Belgique, Didier Deschamps devra faire sans son capitaine Kylian Mbappé, forfait pour le rassemblement. Lors de l'annonce de la liste, le sélectionneur des Bleus avait expliqué que l'attaquant du Real avait "un problème qui n'est pas grave, mais qui nécessite des soins pour pouvoir bien récupérer", complétant : "Je ne suis pas là pour prendre des risques".

Pourtant, cela n'a pas empêché Kylian Mbappé de jouer deux jours plus tard et même pendant 70 minutes contre Villarreal, sans montrer de fatigue ou de gêne particulière. "Il ne faut pas oublier que l'employeur, c'est le club (…). Je sais très bien qu'il ne va pas aller contre son club. Il n'a pas envie d'aller contre la sélection non plus, mais, après discussions, il faut faire en sorte de privilégier l'intérêt du joueur, sans le mettre en difficulté", a tenté de se justifier Didier Deschamps dans un entretien pour FFTV.

Problème, cette absence fait tâche et polémique surtout que Kylian Mbappé n'est plus vraiment le même depuis plusieurs mois. Il est même de moins en moins apprécié par le public français. Philippe Diallo, président de la FFF, a tenté de défendre le choix du coach et du joueur, mais dans le "Club info" sur Franceinfo, le président estime tout de même "qu'il y a rien au-dessus de l'équipe de France et des sélections nationales".

Kylian Mbappé "était ailleurs" lors du dernier rassemblement

"Didier [Deschamps] avait échangé avec lui directement et avec le staff médical du Real Madrid et il a décidé de ne pas le sélectionner, ce qui ne remet pas en cause l'attachement de Kylian à l'équipe de France", ajoute-t-il. Mais pour le patron de la Fédé, la raison est peut être ailleurs. "La question qui est posée, c'est qu'aujourd'hui, dans un calendrier démentiel, avec de multiples compétitions, les top joueurs sont sur des rythmes de 65 matches par an", déclare Diallo. "On arrive à une sorte de plafond où il est nécessaire que les clubs, les sélections nationales, les instances, s'assoient autour d'une table, notamment dans un objectif de préserver les sélections nationales et de retrouver un équilibre."

Cette période très étrange est donc propice aux crispations, car pour beaucoup, être capitaine de l'équipe de France impose certains devoirs. Surtout avec la retraite d'Antoine Griezmann, le vice capitaine. Lors du dernier rassemblement, des proches de la sélection ont expliqué que "personne n'a vu un leader" dans le comportement de Kylian Mbappé. "Il était ailleurs", indique un autre dans des propos cités par Le Figaro, alors que le sélectionneur assurait qu'il n'était pas "dans les meilleures dispositions psychologiques". Pour tenter d'avoir peut être d'autres réponses, Didier Deschamps sera présent en conférence de presse mercredi soir, à la veille du match contre Israël en Ligue des nations.