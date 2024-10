CAN 2025. Algérie - Togo : les Verts défient les Togolais sans deux éléments clés

Avec 6 points en deux matches, l'Algérie aborde les deux matches qualificatifs pour la CAN 2025 face au Togo avec le plein de confiance. Les hommes de Petkovic peuvent se rapprocher à grands pas de la qualification mais ils devront faire sans deux cadres de l'équipe.

Un mois après avoir lancé sa campagne qualificative pour la CAN de la meilleure des manières, avec six points pris sur six possibles, l'équipe Algérienne affronte l'équipe de Togo à deux reprises en moins de quatre jours, deux rendez-vous capitaux qui pourront la rapprocher de la phase finale (qui aura lieu au Maroc en décembre 2025). La première de ces oppositions face aux Epreviers se tient ce soir à Annaba. Outre les 3 points, la rencontre comporte d'autres enjeux importants pour Vladimir Petkovic. L'entraîneur Suisse des Verts, devra encore faire face à plusieurs absences notables pour composer son onze titulaire. Alors que Amoura (l'ailier de Wolfsburg) a été rétabli, Youcef Atal et Ismaël Bennacer sont blessés pour des longues durées et ont dû déclarer forfaits pour ce rassemblement.

Deux nouveaux visages et un revenant

L'équipe de départ sera encore une fois remodelée, et vu le pedigree de l'opposition (le Togo est 119e au classement FIFA), ça ne sera pas forcément une mauvaise chose. Le moment semble idoine pour Petkovic de procéder à des essais et de juger des options alternatives. Quelques ajustements au milieu et en attaque ne peuvent qu'être profitables. 10 joueurs à vocation offensive ont été appellés par Petkovic dont Mahrez, Gouiri, Benzia mais aussi deux jeunes de 19 ans, le tout nouveau sélectionné Ibrahim Maza (Hertha Berlin) mais aussi le revenant Badredinne Bouanani (OGC Nice). Il sera donc intéréssant de voir à l'oeuvre les joueurs qui n'ont pas encore beaucoup joué avec la sélection.

Le latéral de l'USM Alger, Saâdi Redouani fait aussi partie de ces nouveaux sélectionnés qui tenteront de prolonger la bonne dynamique des Verts depuis l'arrivée de Petkovic. Si le mois passé Sayoud a connu sa première cape à 34 ans, Redouani aura lui 30 ans, dans cinq mois. Cette équipe d'Algérie est donc un beau mélange d'anciens et des jeunes, des expérimentés et de moins expérimentés, et ces éliminatoires de la Coupe d'Afrique représentent le meilleur cadre pour façonner un groupe avant d'autres perspectives plus relevées en 2025 (suite des éliminatoires coupe du monde et phase finale de la CAN). De son côté l'équipe de Togo ne compte plus de joueurs de grande expérience depuis la retraite internationale d'Alexys Romao, mais elle partage avec l'Algérie un point commun dans ces qualifications, elle n'a pas perdu lors de ces 2 premiers matches (2 nuls pour 2 points)

A quelle heure aura lieu la rencontre ?

Le match entre l'Algérie et le Togo aura lieu à 21h ce jeudi soir au stade du 19 mai 1956 à Annaba.

Sur quelle chaine suivre le match Algérie - Togo ?

La rencontre entre l'Algérie et le Togo sera à suivre ce jeudi à partir de 21h sur la chaine BeIn Sports 1. Le match sera dirigé par un trio malien, Jean-Jacques Ngambo Ndala et ses assistants : Nabina Blaise Sebutu et Guylain Bongele Ngila.

Quelle diffusion streaming pour le match ?

Vous pouvez suivre la rencontre en streaming uniquement sur la plateforme dédiée Bein Connect. Le match est diffusé à partir de 21h.

La compo probable de l'Algérie

Le onze des Fennecs devrait être composé de:

Guendouz - Bensebaini, Mandi, Farsi, Ait Nouri - Boudaoui, Aouar, Zorgane - Benrahma, Mahrez, Gouiri.