Ligue des Nations. Israël - France : le choix osé de Deschamps qui secoue les Bleus

En l'absence de Kylian Mbappé pour le rassemblement de l'équipe de France, Didier Deschamps a nommé un nouveau capitaine. Un choix qui fait débat avant d'affronter Israël en Ligue des Nations.

Une décision qui ne finit pas d'alimenter les débats. En raison des absences de Kylian Mbappé, N'Golo Kanté et Antoine Griezmann qui a pris sa retraite internationale lors de ce rassemblement, Aurélien Tchouameni a été promu capitaine de l'équipe de France pour les deux rencontres face à Israël ce jeudi et à la Belgique, lundi. Un choix justifié par Didier Deschamps en conférence de presse. "J'ai choisi Aurélien, car je considère qu'il a le profil pour assumer cette responsabilité de par son expérience, même s'il est encore jeune (24 ans). Il a participé à la dernière Coupe du monde et au dernier Euro", a souligné le sélectionneur des Bleus. Si plusieurs membres pouvaient postuler au capitanat comme Jules Koundé ou Mike Maignan, "DD" a laissé la porte ouverte à une potentielle remise en cause du brassard pour Mbappé : "Cela ne doit pas modifier le joueur qu'il est, mais c'est une étape de plus pour lui. Il n'est pas seul évidemment, car d'autres joueurs peuvent avoir un leadership, Mike (Maignan), Jules(Koundé), Ibou (Konaté)…Il y a aussi d'autres formes de leadership. Il sera capitaine demain (jeudi). Lundi (contre la Belgique), on verra. Et pour après, on verra aussi".

Aurélien Tchouameni a lui aussi pris la parole face à la presse, fier de porter le brassard de capitaine : "C'est avec beaucoup de fierté que j'endosse cette responsabilité, on a eu une discussion avec le coach, je suis heureux, content". Au-delà de cette responsabilité, le milieu du Real Madrid a souligné la qualité du groupe et les différents profils de leaders présents : "Est-ce qu'il faut faire l'unanimité pour être capitaine ? Je pense que le plus important est qu'on ait tous cette même idée de gagner les matches, d'être les plus performants. Après forcément, dans une équipe, il y a des affinités diverses. Mais le plus important est que tout le monde se respecte. Il y a des leaders dans différents niveaux : technique, par la voix et l'exemple. Quand on remplit au moins une de ces cases... Il y a des gens qui sont aimés par tout le monde dans un vestiaire et d'autres qui sont moins aimés... C'est comme dans une entreprise et la vie de tous les jours".

Un contexte particulier

Alors que la guerre fait rage entre Israël et ses pays voisins, le capitaine de la sélection hébreu Dor Peretz a souligné en conférence de presse qu'il est difficile de représenter son pays et jouer au football actuellement : "Je pense que vous ne pouvez pas réaliser combien la situation est difficile, quand nos soldats défendent notre pays, qu'il reste des otages. C'est difficile mais nous savons que c'est un privilège de jouer au foot, ce qui est notre domaine, pendant que notre pays est en guerre, et de donner de l'espoir et du bonheur à notre pays. Nous sommes fiers d'être là et de représenter Israël". Depuis le 7 octobre 2023, l'UEFA a interdit l'organisation de matchs en Israël. Ce jeudi soir, l'état hébreu recevra l'équipe de France à Budapest.

De son côté, le sélectionneur Ran Ben Shimon a déclaré que la mission principale de ses joueurs et de son staff est de rester concentré sur le football : "Nous sommes avant tout citoyens de ce pays, tout ce qui lui arrive nous touche dans notre chair. Mais nous devons trouver un équilibre, séparer le personnel quand nous entrons sur le terrain. Notre rôle c'est de rester concentré sur le sport".

À quelle heure débute Israël - France ?

Le coup d'envoi du match de la troisième journée de Ligue des Nations opposant Israël à la France est prévu jeudi 10 octobre à 20h45 à la Bozcik Arena de Budapest (Hongrie). Le Macédonier Nikola Dabanovic sera au sifflet.

Sur quelle chaîne regarder Israël - France ?

Détenteur des droits TV des matchs de l'équipe de France, TF1 diffusera l'affiche des Bleus contre Israël dès le coup d'envoi, en clair.

Comment suivre Israël - France en streaming ?

Si vous souhaitez regarder la rencontre de Ligue des Nations entre les Israéliens et les Bleus sur votre ordinateur, smartphone ou tablette, vous devrez vous créer un compte sur TF1+.

Quelles sont les compositions probables d'Israël - France ?

Israël : Gerafi (G) - Jehezkel, Nachmias, Shlomo, Revivo - Jaber, Kanichowsky - Abada, Peretz, David - Khalaili.

France : Maignan (G) - Koundé, Konaté, Saliba, T.Hernandez - Tchouaméni, Camavinga - Dembélé, Olise, Nkunku - Kolo Muani.

