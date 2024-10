Paris FC : la famille Arnault et Red Bull annoncent le budget pour les transferts et il est royal !

Après le PSG, le Paris FC va désormais rentrer dans une autre dimension avec des actionnaires prestigieux.

C'est une révolution dans le football français. Après le passage dans une autre dimension du PSG il y a quelques années avec le Qatar, c'est au tour du Paris FC de connaître cette joie avec l'arrivée d'actionnaires prestigieux, LVMH et la famille Red Bull. Leader de la Ligue 2, le Paris FC vise dans un premier temps l'élite et le championnat de France de Ligue 1, puis à terme, la Ligue des champions et concurrencer le club de la capitale.

Pierre Ferracci, le président et actionnaire majoritaire du club parisien, va laisser son club dans de bonnes mains après des négociations de plusieurs mois. Dans le détail financier de cette opération et selon les informations des différents médias et notamment L'Equipe, l'entrepreneur gardera dans un premier temps 30 % du capital environ jusqu'en 2027, date à laquelle il sortira. Red Bull, qui a enregistré l'arrivée de Jurgen Klopp en tant que monsieur football du groupe prendra de son côté près de 15 % alors que la famille Arnault deviendra actionnaire majoritaire du club, à hauteur de 55-56 % en attendant de racheter les parts de Ferracci dans trois ans. Notons que ce n'est pas à travers le groupe LVMH que la famille Arnault achète ses parts, mais à titre personnel, via l'une de leurs holdings, que la famille décide d'investir. Bien évidement, le groupe LVMH devrait tout de même avoir un impact sur les équipements et devrait sponsoriser, d'une manière ou d'une autre le club. L'Equipe explique que le propriétaire actuel ne souhaitait pas d'un fonds d'investissement mais cherchait un entrepreneur français ou européen qui respecterait l'ADN du Paris FC.

Un budget prestigieux

Cette année, le budget du Paris FC a déjà augmenté en passant au-dessus des 30 millions d'euros avec également quelques recrues remarquées comme Maxime Lopez, l'ancien joueur de l'OM. Le but est de ne pas brûler les étapes et de monter progressivement dans le paysage du football français. Mais si l'information doit tout de même être confirmée par les nouveaux actionnaires qui n'ont pas encore pris la parole, le Paris FC se verra doté de moyens, au moins entre 100 et 200 millions d'euros sur plusieurs années, pour y parvenir. De quoi s'offrir quelques joueurs prestigieux.

Une réaction mitigée des supporters

Si les supporters sont heureux de voir un repreneur français, l'arrivée de Red Bul pose problème. "Le hic, entre guillemets, c'est Red Bull. Pourquoi? Parce qu'on craint la multipropriété. On sait où cela a amené certains clubs et je pense notamment à Troyes qui fait partie du City Football Group et on voit où ils en sont actuellement", a expliqué le porte-parole des Ultras Lutetia. "Donc là, c'est un peu notre petit point d'alerte. Après, ils n'ont que 15% et on espère de tout cœur que l'identité du club sera respectée."