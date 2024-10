Kylian Mbappé : de nouveaux détails sur la soirée, le joueur bientôt entendu par les enquêteurs ?

Kylian Mbappé est toujours visé par une plainte pour viol selon les médias suédois malgré le démenti de son avocate mardi 15 octobre. Le temps des explications arrive et le détail de la soirée a fuité.

En direct

10:30 - L'avocate de la plaignante ne veut pas s'exprimer Me Petra Eklund, avocate de la plaignante, n'a pas souhaité s'exprimer comme l'indique Le Parisien. "L’enquête, menée par la police suédoise, est strictement confidentielle et je ne peux faire aucun commentaire pour le moment."

10:10 - Mbappé ne "voit pas de quoi en parle" ""Evidemment. Il ne peut pas imaginer une seule seconde qu'une plainte a été déposée et le vise. Il n'a rien à se reprocher et ne voit même pas de quoi on parle" a expliqué l'avocate.

09:55 - La presse suédoise est certaine à "100%" de ses accusations "Je veux dire que nous sommes sûrs à 100% que Mbappé est soupçonné de viol. Sans aucun doute", a assuré la journaliste Katrin Krantz. "Bien sûr, on ne sait pas s’il est coupable ou non. Ça, c’est au procureur et à la police d’enquêter. Mais nous, nous sommes sûrs."

09:40 - Mbappé bientôt entendu ? Marie-Alix Canu-Bernard confirme que le Français pourrait être attendu si le déferlement se poursuit. "A un moment donné, si ce déferlement médiatique et ces accusations à peine voilées persistent et que la lumière n'est pas levée rapidement, il sera certainement entendu par les services d'enquête."

09:35 - Une plainte "médiatisée" en temps réel L'avocate explique que, pour elle, cette plainte a été "médiatisée en temps réel." "Quand on dépose une plainte caractérisée aussi grave, les médiatiser en temps réel, quand on a en face une personnalité aussi mondialement connue, ça interroge. A-t-il été piégé? Je ne tire aucune conclusion de cette sorte, je ne sais pas. Je me pose des questions, on peut se la poser au regard du timing."

09:30 - Mbappé "pisté" ? L'avocate de Mbappé, présente sur le plateau de BFM TV, emet des doutes sur l'affaire, indiquant qu'il était pisté. "Il a été pisté, quelqu'un savait qu'il allait à Stockholm. Un paparazzi le prend en photo comme par hasard ce même journal sort une information selon laquelle une plainte aurait été déposée."

09:23 - La vidéosurveillance, un élément clé ? La plaignante, selon son récit, aurait effectué le trajet d'un kilomètre entre le lieu de la soirée et l'hôtel non loin de Kylian Mbappé et de son groupe. Les images de vidéosurveillance sont un enjeu majeur dans cette affaire, notamment grâce à deux caméras installées dans le hall d’entrée qui pourrait éclaircir les conditions dans laquelle la jeune femme serait arrivée sur place.

09:19 - Qui sont les personnes avec Mbappé durant cette soirée ? Le capitaine des Bleus a voyagé en compagnie de son assistante personnelle, en charge notamment de la préparation de ses déplacements privés, et de son garde du corps. Ils sont rejoints par la suite par son ancien coéquipier Nordi Mukiele.

09:10 - L'établissement est ouvert au public que deux jours par semaine Comme l'explique également Le Parisien, l'établissement privé n'est ouvert que deux jours par semaine au public, le vendredi et le samedi. Le reste du temps, ce club est un endroit privé que l'on peut réserver pour divers évènements.

09:07 - Des détails sur la soirée Selon Le Parisien, entre "vingt et trente personnes, en majorité des jeunes femmes suédoises, sont présentes" lors de la soirée de Kylian Mbappé en Suède dans un club privatisé pour célébrer dignement l'anniversaire d'une connaissance.

15/10/24 - 23:36 - Quelle suite pour l'affaire ? FIN DU DIRECT - Si l'avocate de Kylian Mbappé a déclaré mardi soir que le camp du footballeur comptait porter plainte pour "dénonciation calomnieuse", la journaliste Katrin Kranz, du tabloïd suédois L'Expressen, a estimé au micro de RTL que "normalement", dans une affaire pareil, Kylian Mbappé "aurait dû être placé en détention", ce qui n'est pas le cas, puisque le footballeur français est libre de ses mouvements à l'heure où nous écrivons ces lignes. "Ce qui va se passer maintenant, c'est que la police et le procureur vont interroger des témoins et tâcher de rassembler des preuves. Ils vont d'abord faire cela avant de savoir s'ils interrogent Mbappé en personne ou à distance par téléphone. [...] Sauf bien sûr s'ils décident de classer l'affaire ou s'il n'y a pas d'affaire", a poursuivi la journaliste, qui affirme qu'à cette heure, "ce qu'on sait, c'est qu'il y a des suspicions et qu'elles sont suffisamment fortes pour avoir provoqué l'ouverture d'une enquête".