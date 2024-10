Celta Vigo - Real : la folle protection autour de Mbappé ! Heure, chaîne TV du match

Kylian Mbappé, en pleine tempête médiatique, retrouve les terrains pour la première fois depuis son voyage en Suède ce samedi soir avec le Real Madrid à Vigo en Liga (21 heures).

Après cette trêve internationale du mois d'octobre, le Real Madrid reprend le fil de sa saison en Galice ce samedi (21 heures) sur la pelouse du Celta Vigo, avant deux chocs la semaine prochaine à domicile, face au Borussia Dortmund en Ligue des champions et contre le FC Barcelone en Liga. Une trêve internationale qui fut loin d'être de tout repos pour le club madrilène, puisque Kylian Mbappé se retrouve désormais empêtré dans une affaire extra-sportive depuis sa virée en Suède la semaine dernière.

Kylian Mbappé est, selon plusieurs journaux suédois, visé par une enquête pour viol et agression sexuelle dans un hôtel de Stockholm. La justice a simplement confirmé l'ouverture d'une enquête après une plainte, sans citer le nom du joueur. Mais l'entourage de Kylian Mbappé a désormais la certitude que le capitaine des Bleus est visé, selon plusieurs médias français. Le buteur tricolore "garde la primauté de ses explications" pour la justice suédoise, dans le cas où elle le solliciterait, selon son avocate, Me Marie-Alix Canu-Bernard.

Mbappé soutenu par Ancelotti

De retour à Madrid lundi pour parfaire sa condition physique, Kylian Mbappé peut compter depuis sur le soutien du Real et profite d'une certaine indifférence des médias espagnols concernant cette affaire. L'international français a aussi reçu ce jeudi le trophée de joueur madrilène du mois de septembre, lui qui a marqué six buts pour une passe décisive en cinq matchs avec les Merengue en septembre. Son entraîneur Carlo Ancelotti l'a également soutenu en conférence de presse vendredi.

Kylian Mbappé n'est "pas affecté du tout" de voir son nom lié à cette enquête, selon le coach italien. "Pour le moment, ce ne sont que des spéculations. Je vois le joueur tous les jours, il travaille très bien, il est heureux, et je ne le sens pas affecté du tout, il est très enthousiaste. (...) Il a profité de cette pause pour améliorer sa condition, pour se remettre de ses blessures. Je pense que sa condition s'est améliorée, il va très bien, il est content et a hâte de jouer demain et de jouer un rôle important pour l'équipe."

Les compos de Celta Vigo - Real Madrid : le Real presque au complet

Pour ce déplacement délicat sur la pelouse du Celta Vigo, Carlo Ancelotti peut compter sur quasiment l'ensemble de son effectif ce samedi. L'entraîneur italien du Real Madrid est seulement privé de Dani Carvajal, David Alaba et Brahim Diaz, tous blessés pour une certaine période. Ancelotti hésite encore entre Rodrygo et Valverde pour donner un visage plus ou moins offensif à son équipe. Mbappé devraient débuter, comme Mendy, Tchouaméni et Camavinga, tandis que Lucas Vazquez va débuter son intermède sur le flanc droit de la défense à la place de Carvajal, qui ne rejouera pas cette saison.

Le onze probable du Real Madrid : Courtois - L. Vazquez, Militao, Rüdiger, F. Mendy - Valverde, Tchouaméni, Camavinga, Bellingham - Mbappé, Vinicius.

Du côté du Celta Vigo, le plus jeune entraîneur de Liga Claudio Giraldez espère poursuivre sur la lancée de son bon début de saison. Le club galicien est actuellement neuvième de Liga, à un point des places européennes. Dans le 3-4-3 mis en place par Giraldez, l'ancien du Losc et de l'ASSE Jonathan Bamba devrait débuter sur l'aile droite de l'attaque.

Le onze de départ probable du Celta Vigo : Guaita - Manquillo, Starfelt, M. Alonso - Mingueza, Beltran, Sotelo, H. Alvarez - Bamba, B. Iglesias, Swedberg.

Heure, chaîne, comment voir Celta Vigo - Real Madrid en direct

Ce match entre le Real Madrid et le Celta Vigo ne sera pas diffusé en clair à la télévision française puisqu'il sera seulement visible sur beIN Sports 2, pour laquelle il faut impérativement souscrire un abonnement. Pour suivre cette rencontre entre le Real et le Celta sur Internet, à partir de 21h ce samedi 19 octobre, il faut se rendre sur Internet sur le site de beIN Sports.

Pour cette rencontre de la 10e journée de Liga, le Real Madrid est donné favori par les différents sites de paris sportifs pour ce déplacement en Galice. La cote pour une victoire des Merengue oscille entre 1,4 et 1,6 tandis que celle d'une victoire du Celta à Balaidos se situe entre 4,5 et 5,5. La cote pour un match nul est d'environ 4.