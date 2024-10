Liga. Celta Vigo - Real Madrid : Mbappé répond présent, le match en direct

Assez discret durant cette première période entre le Celta Vigo et le Real Madrid, Kylian Mbappé n'a eu besoin que d'une opportunité pour faire la différence. Sur un ballon récupéré par Camavinga, il a su marquer d'une frappe splendide à 20 mètres. Son premier depuis l'extérieur de la surface avec le Real Madrid depuis son arrivée et le 6eme de la saison en Liga.

Après une bonne récupération à trente mètres du but, Eduardo Camavinga décide de frapper du gauche mais le ballon passe juste au-dessus du but adverse.

21:21 - BUT ! Mbappé marque un but sensationnel !

Quel but de Kylian Mbappé ! Après un bon ballon récupéré assez haut par Camavinga, le Français hérite du cuir et a le temps de se retourner à 20 mètres du but. Il déclenche une frappe puissante en fermant son pied... Guaita est battu sur sa droite et ça fait 1-0 pour le Real !