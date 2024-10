Atlético Madrid - Lille : décimés, les Lillois décidés à créer l'exploit contre la "légende" Griezmann

Après une incroyable victoire à domicile contre le Real Madrid, Lille affronte un autre club madrilène ce mercredi soir en Ligue des Champions. Face à l'Atlético Madrid d'Antoine Griezmann, Bruno Genesio devra faire sans de nombreux cadres.

Une nouvelle affiche de rêve pour les Lillois en Ligue des champions. Après s'être incliné contre le Sporting Portugal, Lille a créé l'exploit à domicile contre le grand Real Madrid. Ce mercredi soir, les joueurs de Bruno Genesio vont affronter l'autre club de la capitale espagnole, l'Atlético Madrid. Pour cette affiche, l'entraîneur du club nordiste pourra compter sur un groupe décimé par les blessures et les absences. En effet, pas moins d'onze jouer sont indisponibles : Samuel Umtiti (genou), Tiago Santos (genou), Ismaily (ménisque), Mitchel Bakker (abdominaux), Nabil Bentaleb (convalescence), Ayyoub Bouaddi (mollet), Ethan Mbappé (quadriceps) et Hakon Arnar Haraldsson (pied) sont blessés. De leur côté, Rafael Fernandes, Akim Zedadka et André Gomes ne sont pas qualifiés pour la Ligue des champions.

Malgré les nombreux forfaits, Bruno Genesio compte bien créer l'exploit à Madrid : "C'est un match où on a tout à gagner car l'Atlético Madrid est favori. On va mettre en place des choses pour être bien organisé. J'ai la volonté de voir mon équipe jouer de toutes ses forces lorsqu'elle aura le ballon".

L'hommage appuyé à Griezmann

En marge de cette grande affiche de Ligue des champions, Bruno Genesio a loué les qualités de l'effectif des Colchoneros avant de rendre un hommage appuyé au Français Antoine Griezmann : "Il y a beaucoup de très bons joueurs dans cette équipe. Si on se focalise uniquement sur Antoine (Griezmann), d'autres seront capables de faire la différence. Notre plan est plus un plan collectif qu'individuel. Antoine est une légende parce qu'il est un très grand joueur, mais aussi de par ce qu'il dégage par sa personnalité. Je pense qu'ici, on aime aussi les joueurs dévoués pour l'équipe, c'est le cas d'Antoine. C'est un talent individuel exceptionnel au service de l'équipe".

Un avis largement partagé par Diego Simeone, l'entraîneur de l'Atlético Madrid. "Antoine a offert à la France et à sa sélection tout son talent, son football et son leadership. Il a gagné des titres et a réussi à créer un style de jeu qui s'est progressivement imposé, et est resté, jusqu'au moment où il a décidé d'arrêter, un joueur décisif", a déclaré l'entraîneur en conférence de presse, avant la réception des Dogues.

À quelle heure débute Atlético Madrid - Lille ?

Le coup d'envoi du match de la troisième journée de Ligue des champions opposant l'Atlético Madrid à Lille est prévu mercredi 23 octobre à 21h00 au Riyadh Air Metropolitano de Madrid (Espagne). L'Italien Marco Guida sera au sifflet.

Sur quelle chaîne regarder Atlético Madrid - Lille ?

Détenteur des droits TV de la Ligue des champions, Canal+ diffusera la rencontre de C1 entre les Colchoneros et les Dogues. L'affiche ne sera pas diffusée en clair.

Comment suivre Atlético Madrid - Lille en streaming ?

Si vous souhaitez regarder la rencontre de Ligue des champions entre l'Atlético Madrid et Lille sur votre ordinateur, smartphone ou tablette, vous devrez souscrire à un abonnement sur MyCanal.

Quelles sont les compositions probables d'Atlético Madrid - Lille ?

Atlético Madrid : Oblak (G) - Molina, Witsel, J.Gimenez, C.Lenglet, Galan - De Paul, Koke, Barrios - Griezmann, Sorloth.

Lille : Chevalier (G) - Meunier, Diakité, Alexsandro, Gudmundsson - A.Gomes, André - Zhegrova, Cabella, Sahraoui - David.