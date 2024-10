Real - Barcelone : pour son premier Clasico, Mbappé mis sous pression par Carlo Ancelotti

Real Madrid - Barcelone, le Clasico tant attendu a lieu ce samedi soir. Avant la première apparition de Kylian Mbappé face aux Blaugranas avec le maillot merengue, Carlo Ancelotti a rappelé qu'il attend sa star de pied ferme.

Ce samedi soir, le Real Madrid et le FC Barcelone s'affrontent pour l'un des Clasicos les plus passionnants de ces dernières années. En effet, les amateurs du ballon rond peuvent s'attendre à une affiche de gala avec un Vinicius Jr en feu dernièrement, promis au Ballon d'Or et un Raphinha XXL avec le Barça. Mais s'il y a bien un joueur dont la performance sera évaluée de près, c'est Kylian Mbappé. Après un début de saison en demi-teinte marqué par des affaires extra-sportives, le Français a l'occasion de définitivement marquer les esprits en cas de bonne prestation. En conférence de presse, Carlo Ancelotti a évoqué la situation de son attaquant avant d'insister sur le fait qu'il attendait beaucoup de lui. "Nous sommes heureux car Kylian Mbappé a marqué des buts. Il a été très présent lors des deux premiers buts contre Dortmund. Nous sommes déjà satisfaits de ce qu'il fait mais il le fera mieux car il a les qualités pour le faire. Mais nous ne sommes pas pressés. Pour le Clasico, il a joué plusieurs fois contre Barcelone et sait ce qu'il a à faire. Ces coéquipiers ont beaucoup confiance en ses qualités et je pense qu'il apportera comme toujours. Sa façon de gérer l'avant-match est simple. Je pense qu'il a une grande confiance en ses qualités. Je pense qu'il apportera sa contribution demain, comme il le fait toujours", a déclaré le technicien transalpin.

Deux cadres madrilènes absents

Pour ce grand rendez-vous tant attendu par la planète football, le Real Madrid devra faire sans Thibaut Courtois et Rodrygo, touchés contre le Borussia Dortmund en Ligue des champions, cette semaine. Lunin est le favori pour débuter dans les cages des Merengue. Champion d'Espagne en titre, le Real Madrid est actuellement devancé par le FC Barcelone de trois points mais Carlo Ancelotti reste serein pour la suite de la saison : "C'est vrai qu'ils jouent vraiment très bien, mais dans un match comme celui-ci c'est difficile de choisir un favori. Mais personne ne m'empêche de dormir actuellement".

À quelle heure débute Real - Barcelone ?

Le coup d'envoi de premier Clasico de la saison opposant le Real Madrid au FC Barcelone est prévu samedi 26 octobre à 21h00 au stade Santiago Bernabeu de Madrid (Espagne).

Sur quelle chaîne regarder Real - Barcelone ?

Détenteur des droits TV du championnat d'Espagne, BeIn Sports 1 diffusera l'affiche de gala entre les Merengue et les Blaugranas.

Comment suivre Real - Barcelone en streaming ?

Si vous souhaitez regarder le choc de la Liga entre les madrilènes et les barcelonais sur votre ordinateur, smartphone ou tablette, vous devrez souscrire à un abonnement sur MyCanal ou sur le site BeIn Sports.

Quelles sont les compositions probables de Real - Barcelone ?

Real : Lunin (G) - Vazquez, Militao, Rüdiger, F.Mendy - Tchouaméni, Valverde, Modric - Bellingham, Vinicius, Mbappé.

Barcelone : Peña (G) - Koundé, Íñigo Martínez, Cubarsí, Balde - Pedri, M.Casadó, D.Olmo - Yamal, Raphinha, Lewandowski.