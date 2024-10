Rodri : qui est l'Espagnol, annoncé comme l'un des favoris du Ballon d'or ?

Milieu de terrain, Rodri est l'homme de l'ombre, mais est très régulier dans ses prestations.

On dit souvent que le Ballon d'or doit être flamboyant, excitant, en train de marquer des dizaines et des dizaines de buts. Et si, pour cette édition 2024, un autre joueur serait élu. Sans Messi ni Ronaldo, le classement du Ballon d'or sera inédit, mais ce dernier pourrait sacré un joueur de l'ombre, Rodri.

Bien que Vinicius Jr soit annoncé comme le grand favori depuis plusieurs semaines, des médias français et espagnols annoncent que le Brésilien est désormais persuadé qu'il ne gagnerait pas le Ballon d'or 2024. Si rien n'est fait et que contrairement à d'habitude, le vainqueur découvrira sa victoire en direct, on se dirigerait vers une surprise.

Mais attention, car si Rodri n'est pas le joueur le plus connu, il est l'une des références et probablement le meilleur milieu de terrain au monde. Sa constance dans les performances lui ont offert un sacré palmarès durant la saison 2024 avec une Premier League, un Mondial des clubs et surtout le championnat d'Europe avec l'Espagne et un titre de meilleur joueur pour l'occasion. Globalement, il est le cerveau de l'équipe d'Espagne et aussi l'architecte de Manchester City. Placé devant la défense, le joueur est souvent déterminant dans les duels mais surtout fin technicien avec toujours un coup d'avance.

Malheureusement, vous ne verrez plus l'Espagnol sur le terrain cette saison. Gravement blessé face à Arsenal il y a quelques semaines, le joueur est touché au ligament croisé antérieur et d'une partie du ménisque. "Je dois trouver une solution. Rodri est irremplaçable. Bien sûr que c'est un coup dur pour nous mais ce sont des choses qui arrivent dans le football" avait lancé Pep Guardiola, témoignant de l'importance du joueur.