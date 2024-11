Sparta Prague - Brest : les Pirates à un pas du bonheur

Le Stade Brestois se déplace ce soir à Prague pour tenter de composter sa qualification au prochain tour de la Ligue des Champions. Une victoire et les hommes d'Eric Roy pourront passer un hiver au chaud alors qu'ils n'ont pas encore atteint le mi-parcours de la première phase.

Avec 7 points pris en 3 matches, et trois prestations convaincantes, Brest réussi un début de campagne en Ligue des Champions plus que réussi. Ce soir face au Sparta Prague, les hommes d'Eric Roy auront donc la possibilité d'assurer leur qualification pour les seizièmes de finale en cas de victoire. Si les bookmakers ont toujours du mal à placer les Bretons en favoris, c'est bien les partenaires d'Hugo Magnetti qui seront pour une fois l'équipe à battre auréolés d'un crédit de confiance important acquis lors des premières rencontres. Avec un calendrier qui leur a permis d'appréhender progressivement la compétition sans se frotter tout de suite aux cadors (Barcelone et Real Madrid), Brest est conscient que le tirage fut plutôt clément, mais en aucun cas ses joueurs ne souhaitent prendre cette confrontation face au champion Tchèque à la légère malgré un parcours en Ligue 1 plus que laborieux.

Eric Roy, qui sera privé de son meilleur buteur Sima mais pourra compter sur les autres cadres (Chardonnet, Lees-Melou, Magnetti, Del Castillo, Ajorque et Baldé) a insisté sur la nécessité de continuer à performer en dépit d'un matelas de points assez confortable " On peut considérer que notre parcours est déjà quelque part réussi. Beaucoup ne nous voyaient pas avec un zéro pointé mais en grande difficulté, en ayant du mal à exister dans cette Ligue des champions. L'appétit venant en mangeant, on garde cette pression, avec l'envie de continuer à performer. Quand on a des craintes, on est plus solidaires, on fait plus d'efforts et il faudra en faire car cette équipe va nous rentrer dedans ".

Eric Roy, privilégié d'avoir un vrai groupe

L'ancien joueur Marseillais qui a marqué son seul but européen face à un club Tchèque (le Sigma Olomouc, le 15 septembre 1998 en Coupe de l'UEFA) avoue cependant que l'enchaînement des matches impacte le rendement de l'équipe en Ligue 1 sans pour autant dégager une influence négative sur le moral de ces joueurs "Jouer les deux compétitions, ce n'est pas banal, pour nous. Les joueurs ne sont pas habitués à jouer tous les trois, quatre jours. Cela entraîne une dépense psychologique et physique. Pour l'instant, on le vit assez bien. Paradoxalement, et c'est compliqué à comprendre, on vit moins bien les matches précédents la Ligue des champions mais j'ai la chance d'avoir un groupe qui me permet de changer sept, huit, neuf joueurs d'un match à l'autre. Car je possède un vrai groupe. "

Sparta Prague, qui a perdu samedi face à Ostrava en championnat (1-3) possède un bilan honorable en Ligue de Champions. 4 points en 3 matches, avec notamment un match nul surprenant sur la pelouse de Stuttgart (1-1). Son entraîneur Lars Friis veut surtout oublier la claque reçue à City il y a deux semaines (0-5) " Chaque match est désormais crucial. Nous avons livré de bons matches en Ligue des champions, mais contre Man City, ça a été une autre histoire. Nous ne pensons être sous autant de pression face à Brest, c'est donc une bonne occasion pour nous de nous relancer". Face à une équipe ambitieuse et à défaut d'une victoire, Brest devra essayer de maintenir l'écart de 3 points devant le Sparta au classement.

A quelle heure aura lieu la rencontre ?

La rencontre entre Sparta Prague et Brest débutera ce mercredi à 21h, elle sera dirigée par l'arbitre Ukrainien Mykola Balakin

Sur quelle chaîne TV est diffusée la rencontre ?

Vous pouvez suivre ce duel entre le Sparta Prague et Brest sur Canal+ Foot, début de rencontre à 21 heures.

Quelle diffusion streaming pour ce match?

Pour visionner le match en streaming, vous pouvez se connecter sur la plateforme MyCanal.

Les compos probables :

La compo probable du Sparta Prague : Vindahl – Vitik, Panak, Sorensen – Wiesmer, Laci, Solbakken, Rynes – Danek, Rrahmani, Sadilek.

La compo probable de Brest : Bizot – Lala, Chardonnet, Coulibaly, Amavi – Magnetti, Lees-Melou, Camara, Del Castillo - Ajorque, Baldé

Les différentes cotes :

