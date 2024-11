LFP : pourquoi le siège de la Ligue a été perquisitionné ?

Selon les informations de L'Equipe, la LFP a été perquisitionnée ce mardi 5 novembre.

L'Equipe a annoncé ce mardi 5 novembre que des perquisitions se sont déroulées dans le cadre de l'enquête du parquet national financier sur l'accord à 1,5 milliard d'euros signé entre la Ligue des football professionnel et le fonds d'investissement CVC en 2022. Les autres perquisitions ont lieu dans le même temps au domicile du président de la LFP, Vincent Labrune, à Saint-Rémy-de-Provence (Bouches-du-Rhône), mais aussi dans les locaux de CVC.

La perquisition intervient après le rapport sénatorial sur la gestion de la LFP, et notamment les conditions de cet accord avec CVC. Il avait aussi ciblé le salaire de Vincent Labrune, triplé au moment du deal (pour atteindre 1,2 million d'euros annuels). Les investigations sont menées par l'Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales (OCLICIFF) et la section de recherche de la gendarmerie.