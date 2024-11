DIRECT. France - Israël : un triste match et des échauffourées dans les tribunes entre supporters

Quelle occasion pour les Bleus ! Après un ballon mal repoussé par la défense israélienne suite à un centre de Coman, Zaïre-Emery hérite du ballon au point de penalty et frappe en demi-volée mais Peretz détourne d'une belle parade ! Il a manqué un peu de puissance et de précision peut-être dans son geste.

C'est au tour du sélectionneur israélien Ran Ben Shimon d'effectuer des changements. Seba et David remplacent respectivement Solomon et Turgeman.

Didier Deschamps effectue trois changements d'un coup dans ce match, à vingt minutes de la fin de la rencontre. Olise, Camavinga et Barcola sont remplacés respectivement par Coman, Rabiot et Nkunku.

21:44 - Une triste première période

Que ce soit en tribunes ou sur le terrain, cette rencontre entre la France et Israël est pour l'instant bien triste. Les joueurs de Didier Deschamps ne sont pas très entreprenants et n'arrivent pas à inquiéter beaucoup Daniel Peretz, le portier israélien du Bayern. Seul Kolo Muani (19e), Kanté (21e) et Barcola (43e) ont un peu inquiété les Israéliens, mais rien de très concret non plus.