Barcelone - Brest : "J'espère que les joueurs auront peur", le nouveau défi fou qui attend les Brestois

Certes invaincu en Ligue des champions, le Stade Brestois se frotte cette fois-ci à un cador européen et se déplace ce soir sur la pelouse du FC Barcelone !

L'équipe du Sturm Graz ? Battue. Le Red Bull Salzbourg ? Balayé. Le Bayer Leverkusen ? Neutralisé. Le Sparta Prague ? Vaincu. Alors pourquoi pas le FC Barcelone ce soir ? Le Stade Brestois qui se déplace en Catalogne est indubitablement l'équipe la plus surprenante dans cette édition de la Ligue des champions. Le club breton est avant la 5e journée 4e du classement général et n'a pas essuyé la moindre défaite. Le FC Barcelone est néanmoins une formation d'un tout autre acabit. Éric Roy a conscience de ce qu'incarne le leader du Championnat espagnol. "Même si on n'a rien à perdre, j'espère que les joueurs auront peur car, comme ça, ils seront plus concentrés, ils joueront davantage les uns pour les autres, avec un bloc équipe plus compact. On jouera notre chance à fond", a détaillé le technicien qui mise en partie sur la crainte de ses joueurs.

Les Bretons s'apprêtent à jouer une équipe du FC Barcelone qui doit se passer des services de Lamine Yamal blessé à la cheville depuis le succès des siens à Belgrade au début du mois de novembre. Les hommes de Hansi Flicks viennent de plus de contre performer en Liga contre le Celta Vigo en faisant match nul (2-2) samedi 23 novembre. Ce mauvais résultat inquiète au contraire l'entraîneur français qui se dit : "on ne vient peut-être pas au bon moment. Mais on n'a pas le choix, le calendrier est fait comme cela et on jouera contre une équipe un peu blessée". Il aimerait bien par ailleurs, disposer "d'un lasso sur le bord de la touche qui pourrait servir" contre Raphinha. Il espère surtout ne pas concéder un troisième revers consécutif toutes compétitions confondues.

À quelle heure et sur quelle chaîne suivre le match entre le FC Barcelone et Brest ?

Le match au Stade olympique Lluis-Companys sera à suivre en direct sur les antennes de Canal + ou bien dès 20h sur notre live !

Quelles sont les compositions probables de la rencontre Barcelone - Brest ?

Les surprenants brestois retrouvent l'Europe pour la cinquième fois cette saison mais pas au complet. Éric Roy devra composer face au géant espagnol sans le libéral Soumaïla Coulibaly et surtout Pierre Lees-Melou qui s'est blessé contre Monaco vendredi dernier. Le club tricolore n'est pas le seul démuni de ses talents car Hansi Flick ne pourra pas compter sur Lamine Yamal forfait et toujours touché à la cheville droite.