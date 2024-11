Monaco - Benfica : l'ASM rêve d'aller encore plus haut

L'AS Monaco a l'occasion de faire un grand pas vers la qualification en cas de succès devant Benfica, ce mercredi soir (21 heures) lors de la 5e journée de la Ligue des champions.

Après les défaites du Paris Saint-Germain à Munich (1-0) et de Brest à Barcelone (3-0) mardi soir en Ligue des champions, l'AS Monaco et Lille espèrent montrer un meilleur visage du football français en Europe ce mercredi. Les Monégasques, qui comptent dix points après quatre rencontres et qui sont toujours invaincus, accueillent Benfica au stade Louis II (21 heures), avec la ferme intention de faire un grand pas vers la qualification. "On veut défendre notre position au classement, a avoué l'entraîneur monégasque Adi Hütter. Et pour ça, on a besoin d'une victoire."

Il faut dire qu'après un calendrier a priori plus favorable (mais parfaitement négocié) lors des quatre premières journées de Ligue des champions, ça va se corser pour Monaco. Après la réception de Benfica, l'ASM se rendra sur la pelouse d'Arsenal dans deux semaines avant de jouer Aston Villa puis l'Inter lors des deux journées au mois de janvier. Les Monégasques seraient donc inspirés de gagner ce soir contre Benfica, qui alterne le froid et le chaud en C1 mais qui impressionne en championnat.

Deux défaites d'affilée pour Benfica

Conscient des qualités de son équipe, Adi Hütter se méfie tout de même de cette équipe portugaise, qui reste sur deux défaites en Ligue des champions contre Feyenoord et le Bayern après deux succès lors des deux premières rencontres. "Benfica est notamment très bon dans les transitions rapides, a reconnu l'entraîneur de Monaco. Benfica reste sur 8 victoires de suite (en championnat, ndlr) dont un fantastique 4-1 contre Porto. Mais nous, on reste sur 3 succès."

Depuis sa défaite contre Angers (0-1) début novembre en Ligue 1, l'AS Monaco a effectivement enchaîné trois victoires, à Bologne (0-1) en C1 mais aussi à Strasbourg (1-3) et contre Brest (3-2) en Ligue 1, face à deux bonnes équipes du championnat français. Dans le sillage d'un Maghnes Akliouche de plus en plus décisif, Monaco espère assurer sa place parmi les équipes barragistes dès ce soir face à Benfica.

Les compos de Monaco - Benfica : Embolo devrait débuter

Pour cette rencontre face à Benfica, Adi Hütter ne devrait pas lancer de révolution, avec son système à quatre joueurs offensifs. Malgré les doutes et son inefficacité, Breel Embolo devrait débuter devant, soutenu par Minamino, Akliouche et Ben Seghir, à moins que Golovin ne remplace l'un de ces trois joueurs. Pour le reste de l'équipe, c'est aussi du grand classique.

Le onze de départ probable de l'AS Monaco : Majecki - Vanderson, Singo, Kehrer, Caio Henrique - Zakaria, Camara - Akliouche, Minamino, Ben Seghir - Embolo.

Du côté de Benfica, le moral est au beau fixe après le succès contre Porto la semaine passée en championnat (4-1). Star de l'équipe de Lisbonne, Angel Di Maria devrait bien être titulaire sur l'aile droite, avec deux internationaux turcs sur la ligne offensive, Kökçu et Aktürkoglu, pour soutenir Pavlidis.

Le onze de départ probable de Benfica : Trubin - Beste, Otamendi, Araujo, Carreras - Aursnes, Florentino Luis - Di Maria, Kökçu, Aktürkoglu - Pavlidis.

Heure, chaîne, comment voir Monaco - Benfica en direct

Ce match entre Monaco et Benfica ne sera pas diffusé en clair à la télévision française puisqu'il sera seulement visible sur Canal+, une chaîne pour laquelle il faut impérativement souscrire un abonnement. Pour suivre sur Internet cette rencontre entre les Monégasques et les Portugais, à partir de 21 heures ce mercredi 27 novembre, il faut également disposer d'un abonnement, sur le site de Canal+.

Pour cette rencontre de Ligue des champions, Monaco est donné favori par les différents sites de paris sportifs face à Benfica. La cote pour une victoire de l'ASM oscille entre 2 et 2,3 tandis que celle d'une victoire des Portugais en Principauté se situe au-dessus de 3. La cote pour un match nul est d'environ 3,5.